İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Erdoğan'ın gençlik kollarından itibaren izlediği siyaseti ortadadır. Hiçbir makamın dönüştüremediği ama geldiği her makamı dönüştüren bir şahsiyet var karşımızda. Erdoğan, makamların dönüştüremediği ama makamları dönüştüren biridir. Böylece farkını ortaya koymuştur." dedi.

Ünal, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen, partisinin Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkanlığı Marmara Bölge Tanıtım ve Medya Başkanları Toplantısında, AK Parti belediyeciliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu tarihin, AK Parti belediyeciliğinin başlangıcı olduğunu dile getiren Ünal, 90'lı yıllarda Türkiye'nin büyük sıkıntılar yaşadığını anımsatarak, "Aslında 90'lı yıllar Türkiye için kayıp yıllardır. Dünya büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadı. Türkiye ise kendi içine kapandı ve kendi içinde kırıldı. Sovyet Rusya'nın dağıldığı, Berlin Duvarı'nın yıkıldığı bu yıllarda Türkiye kendisi için ortaya çıkan fırsatları konuşamadı bile. Sovyet Rusya'nın dağılmasının ardından Türki coğrafyada oluşan fırsatlar değerlendirilemedi. Özal, o coğrafyayı ziyaret etmiş, geldiğinde büyük bir heyecanla açıklamalar yapmıştı. Sonra da garip bir şekilde aramızdan ayrıldı." diye konuştu.