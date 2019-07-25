Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed'i törenle karşıladı

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- MALEZYA Başbakanı Mahathir Muhammed, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24-27 Temmuz tarihleri arasında Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Malezya Başbakanı Muhammed'i, resmi törenle karşıladı. Atlı karşılama birliği eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gelen Muhammed, Erdoğan ile birlikte tören alanındaki yerlerini aldıktan sonra iki ülkenin milli marşları çalındı ve 21 pare top atışı yapıldı. Konuk Başbakan Muhammed, tören kıtasını selamladı. Tören sırasında tarihteki 16 Türk devlerini temsilen askerler ve bayraklar yer aldı. Malezya ve Türkiye heyetlerinin karşılıklı takdiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Muhammed, merdivenlerde basın mensuplarına poz verdi.

Törende Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Türkiye’nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakçı, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de hazır bulundu.

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