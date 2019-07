Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed'i törenle karşıladı (2)

Nişanı almaktan dolayı büyük onur duyduğunu ifade eden Muhammed, "Malezya, Türkiye'ye her zaman dost bir ülke. Eminim ki Malezya ve Türkiye arasındaki yakın ilişki her iki ülkenin faydasına olacaktır. Belki de ümmetin faydasına olacaktır. Çünkü, biliyoruz ki ümmet birçok sorun yaşıyor. Dünyadaki İslam ülkelerinde oluşturulmaya çalışılan zayıflık sebebiyle bu yaşanıyor. Bu ülkelerin hepsi gelişmiş ülkeler olmalı, birisi bunu sağlamalı, Türkiye de buna aday bir ülke diyebiliriz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Başbakanı Muhammed, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye ile Malezya'nın İslam dünyasına liderlik yapmasının söz konusu olup olamayacağı sorusuna cevap veren Erdoğan, "Spesifik konulardan ziyade İslam dünyasının birliği, beraberliği bizim için her konuda çok önemli. Şu anda gerek Pakistan, gerek Malezya, gerek Türkiye olarak üçlü yapılacak dayanışma, zaten bir ümmet olma bilincinin gereğidir. Ümmet olma bilincinin gereği olarak her alanda, her sahada, Dışişleri Bakanlarımız ön hazırlıklarla, daha sonra liderler bir araya gelerek, atılması gereken adımlar neyse, bu adımları da şüphesiz ki atacağız" diye konuştu.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARI, RUSYA’YA ZİYARETLERİNİ YAPABİLECEK'

Rusya’nın Türkiye’ye vize uygulamasını kaldırması hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Sayın Putin daha önceden zaten bu müjdeyi bize vermişti. Bugün de görüldüğü gibi bunlar kaldırıldı. İnşallah artık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da aynı şekilde ilan edildiği gibi, Rusya'ya ziyaretlerini yapabilecek. Burada herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bu, uzun zamandır aramızdaki diyaloğun, sıcak ilişkilerin bir neticesidir. Şu andan itibaren bugün açıklandığı gibi bu konuda adım atılmıştır" ifadelerini kullandı.