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Erdoğan MB'in faiz arttırımına ilişkin: Şu an şahsen benim sabır safhamdır (1) 

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.09.2018 11:55 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Döviz kurundaki artışa ve Merkez Bankası'nın (MB) faiz arttırımına ilişkin, " Ağustos'ta bir anda 7 lira seviyesine kadar yükselmesi başlı başına bir ekonomik suikast girişiminin delilidir.

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Döviz kurundaki artışa ve Merkez Bankası'nın (MB) faiz arttırımına ilişkin, " Ağustos'ta bir anda 7 lira seviyesine kadar yükselmesi başlı başına bir ekonomik suikast girişiminin delilidir. Dün son olarak MB sürekli gündeme getirilen faiz arttırımını oldukça yüksek bir oranda gerçekleştirdi. Diyor ya; 'bağımsızlık.' Hadi buyur bağımsızlık. Şimdi bakalım bağımsızlığın neticesini göreceğiz. Şu an şahsen benim sabır safhamdır. Bu sabır bir yere kadar. Kişisel olarak faiz konusuna bakışımı aynen ifade etiğim gibi bilmenizi isterim" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Döviz kurundaki artışa ve Merkez Bankası'nın (MB) faiz arttırımına ilişkin Erdoğan, "Seçim öncesi bir parça yükselen döviz kurunun makul bir seviyeye düşmesini veya en azından yatay seyre geçmesini beklerken tam tersi bir durum ile karşılaştık. Amerikan yönetiminin ülkemiz ile ilgili ardı ardına açıkladığı olumsuz kararlar bahane edilerek Türk ekonomisini hedef alan alçak bir saldırı ile karşı karşıya kaldık. Döviz kuru gece yarısı operasyonlar ile ne ekonomik ne de mantıklı başka bir sebeple izah edilemeyecek şekilde yükseltildi. Yılbaşında 3,8 olan Mart başında yine bu durumu koruyan Nisan'da yaklaşık 4 olan, Haziran'da seçimlerin ertesi günü 4,6'yı bulan döviz kurunun yükselişini buraya kadar anlayabilirdik. Seçim öncesi belirsizliği nedeniyle böyle bir kıpırdanma olabilir dedik. Ağustos'ta bir anda 7 lira seviyesine kadar yükselmesi başlı başına bir ekonomik suikast girişiminin delilidir" diye konuştu.

(MB'İN FAİZ ARTTIRIMI) "ŞU AN ŞAHSEN BENİM SABIR SAFHAMDIR"
Erdoğan, "Dün son olarak Merkez Bankası sürekli gündeme getirilen faiz arttırımını oldukça yüksek bir oranda gerçekleştirdi. Diyor ya; 'bağımsızlık.' Hadi buyur bağımsızlık. Şimdi bakalım bağımsızlığın neticesini göreceğiz. Şu an şahsen benim sabır safhamdır. Bu sabır bir yere kadar. Kişisel olarak faiz konusuna bakışımı aynen ifade etiğim gibi bilmenizi isterim" dedi.

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