Erdoğan: Meclis açılınca Libya tezkeresini sunacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya'ya asker gönderme tezkeresiyle ilgili olarak "Meclis açılır açılmaz ilk iş, asker gönderme tezkeresini Meclise sunacağız" ifadesini kullandı. "Ocak ayının 8'inde, 9'unda meclisimizden bunu da geçireceğiz ve böylece davete icabet edeceğiz" diyen Erdoğan, "Meclisin onaylaması ile Libya'daki meşru yönetime çok daha etkin bir destek" verebileceklerini kaydetti.

Erdoğan, Libya'ya asker gönderilmesi konusunda da "Davet edildiğimiz yere gideriz, ama edilmediğimiz yere gitmeyiz. Şu anda bir davet olduğuna göre icabet ederiz" ifadelerini kullandı.

General Halife Hafter komutanlığındaki Ulusal Libya Ordusu'na destek veren Rusya gibi ülkelerin Türkiye'nin bu adımına karşı çıktığını ifade eden Erdoğan, "Resmi yönetim mi bunlara davetiye çıkarıyor? Hayır. 'Yaptık oldu' diyorlar" şeklinde konuştu. Hafter'e destek veren bazı Avrupa ve Arap ülkelerine işaret eden Erdoğan, "Onlar bir savaş baronuna yardım ediyor, biz Libya'nın meşru hükümetinin yanında davete icabet ediyoruz. Farkımız bu" dedi.

Suriye'de taahhütler yerine getirilmedi

Erdoğan konuşmasında Suriye'nin kuzeyindeki duruma ilişkin açıklamalarda da bulundu. "Bize verilen sözler vardı" diyen Erdoğan, "Terör örgütlerinin sınır hattı boyunca 32 kilometre derinliğinin dışına çıkarılması taahhütlerinin yerine getirilmediğini görüyoruz" şeklinde konuştu. Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki YPG unsurlarının bölgeden uzaklaştırılması için ABD ve Rusya ile mutabakata varmıştı. Erdoğan, "Türkiye olarak bölgede inşa etmeyi planladığımız yerleşim alanlarına başlayabilmemiz için öncelikle güvenliği ve huzuru sağlamamız gerekiyor" ifadesini kullandı.