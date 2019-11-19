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Erdoğan, Meclis'te Bahçeli ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.11.2019 14:28 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de grup toplantısının ardından kuliste MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelerek sohbet etti.

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de grup toplantısının ardından kuliste MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelerek sohbet etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşurken, TBMM'ye geldi. Rahatsızlığı sonrası uzun bir aradan sonra Meclis'e gelen Bahçeli, milletvekilleriyle birlikte muhalefet kulisinde oturdu. Burada çay içen Bahçeli'ye Meclis'te bulunan bakanlar ve milletvekilleri 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da grup toplantısının ardından Devlet Bahçeli'nin yanına geldi. Erdoğan ve Bahçeli, bir süre sohbet etti. Erdoğan, Bahçeli'nin yanından ayrılırken basın mensuplarına, "Hoş bir sürpriz oldu" dedi.
Bahçeli de basın mensupları ile sohbeti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesine ilişkin, "Sohbet toplantısı oldu, hal hatır soruyoruz karşılıklı, yakın alaka gösteriyor rahatsızlığım sürecinde" ifadelerini kullandı.

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