Erdoğan: Medyamız sesimizi nefesimizi yansıtmıyor

Erdoğan fikrî iktidarlarını hâlâ tesis edemediklerini belirtti, medyaya da eleştiride bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, 18 yıllık iktidar döneminde eğitim, öğretim ve kültür alanlarında arzu ettikleri ilerlemeyi sağlayamadıklarını belirterek bunu Batılılaşmaya bağladı.

"Ülke ve millet olarak kendimizi kontrolsüz bir Batılılaşma fırtınası içinde bulduk. Aklı hür, fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirilmek üzere çıkılan yolun Batı taklitçiliğine dönüşmüş olması cumhuriyetimizin en büyük kaybıdır" diyen Erdoğan, eğitim-öğretimde topyekûn bir reform yapılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batı dünyası tıptan sosyolojiye kadar pek çok alanda ilhamını bizim köklerimizden almıştır. Buna karşılık biz kendi köklerimizi tamamen unutarak veya dışlayarak onun türevlerini esas kabul etmek suretiyle iki asırdır kendimize yol ve yön bulmaya çalışıyoruz. Bir başka ifadeyle fikri bir buhranın içinde çırpınıyoruz" ifadesini kullandı.