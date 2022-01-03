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Erdoğan memur ve emekli zamlarını açıkladı

03.01.2022 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaşlarına yapılan zamları açıkladı.

Erdoğan memur ve emekli zamlarını açıkladı

Gerçek enflasyonun yüzde 82 olduğunu belirten KESK, "Reva görülen sefalet zammı toplu iş sözleşmesiyle birlikte yüzde 30,5" diye tepki gösterdi.Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekli maaşlarına yapılan zamları açıkladı.

"Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz" diyen Erdoğan, en düşük emekli maaşının da 2 bin 500 TL olacağını duyurdu. Erdoğan, "Yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak. Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz" dedi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) destekleriyle ilgili de açıklamada bulunan Erdoğan, son bir yıldaki çalışan sayısını koruyup meslek lisesi veya üniversite mezununa en az 12 ay istihdam taahhüdünde bulunan işverenlere 100 bin lira destek verileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nisan ayında mikro ve küçük işletmelere yönelik bir hızlı destek programı başlatmıştık. Bu programın kapsamını yeni mezun gençlerimizin istihdamını teşvik edecek şekilde genişletiyoruz. Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup meslek lisesi veya üniversite mezunu gencimizi en az 12 ay boyunca istihdam etme taahhüdünde bulunan işletmelere 100 bin lira destek veriyoruz" dedi. Erdoğan, "Kadın istihdamında bu rakam 110 bin lirayı buluyor. Mikro işletmelerde iki ve küçük işletmelerde beş personele kadar uygulanacak bu destek rakamı faizsiz olarak 2 yıl sonra 24 ayda geri ödenecek. Amacımız bu programla 75 bin yeni meslek lisesi veya üniversite mezunu gencimizi istihdama dahil etmektir. İşletmelerimizi, başvuruları bugün açılan bu programa katılmaya davet ediyoruz" diye ekledi.

Artan döviz kurunun düşürülmesi amacıyla başlatılan kur korumalı Türk Lirası mevduatı uygulamasıyla ilgili de konuşan Erdoğan, "Kur korumalı Türk lirası mevduatına kısa sürede 78 milyar liralık bir geçişin yaşanması, vatandaşlarımızın ekonomi programımıza olan güveninin işaretidir" dedi.

Erdoğan, son 19 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyonla ilgiliyse "Ülkemizde, yüzde 6'lara kadar indirdiğimiz enflasyonun boynunu kırarak en kısa sürede tekrar tek haneli rakamlara geriletmekte kararlıyız" açıklamasında bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye'de enflasyonun yıllık bazda yüzde 36,08'e yükseldiğini duyurmuştu.

KESK'ten tepki

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Erdoğan tarafından açıklanan zam oranlarına tepki gösterdi.

KESK'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, "4 saat süren kabine toplantısından 6 milyon kamu emekçisi ve emeklisiyle dalga geçen #memur zam oranı... %2,5 'EK ZAM'. Gerçek enflasyon %82.81, yoksulluk sınırı 13 bin 100... #iştenetice... Reva görülen sefalet zammı TİS (toplu iş sözleşmesi) ile birlikte %30,5" denildi.

"Sadaka değil hakkımızı istiyoruz!" ifadesini kullanan KESK'in paylaşımında, "1 yılda elektriğe %155, LPG’ye %143, motorine %90, benzine %78, temel gıda ürünlerine %80, doğalgaza %43 zam; kamu emekçisine %2,5 sadaka, #emekli'ye sefalet zammı" denildi.

KESK Başkanı Mehmet Bozgeyik de "1500 TL maaş alan 1 milyon 266 bin emeklinin maaşı 2500 TL ye çıkmış! Geriye kalan toplam 12 milyon emekliye yapılacak enflasyon oranında artış ile yine emekliler açlık sınırının altında ücret alacak! Esasen buraya bakmak görmek gerekiyor!" diye tweet atarak tepkisini dile getirdi.

DW/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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