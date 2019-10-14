HABER

Erdoğan: Menbiç'te kararımızı uygulama aşamasındayız

14.10.2019 12:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya'nın olumlu yaklaşımıyla Kobani'de bir sorun çıkmasını beklemediklerini" belirtirken, Menbiç ile ilgili olarak ise 'Kararımızı uygulama aşamasındayız' dedi.

Erdoğan: Menbiç'te kararımızı uygulama aşamasındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Suriye'de Esad rejimi ile Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) anlaşmaya vardığı iddialarıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Erdoğan, “Şu anda birçok dedikodular var. Fakat özellikle büyükelçilik vasıtasıyla, bunun yanında şu an itibariyle Kobani’de Rusya’nın da olumlu yaklaşımıyla, sıkıntı olmayacağa benziyor. Münbiç konusunda ise şu anda biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız. Bildiğiniz gibi Amerika’yla Münbiç konusundaki karşılıklı mutabakatımıza göre, terör örgütleri 90 gün içerisinde Münbiç’i boşaltacaklardı. Fakat seneyi devirdik, Münbiç boşaltılmadı” ifadelerini kullandı.

Menbiç boşaltıldığında oraya Türkiye’nin girmeyeceğini söyleyen Erdoğan, “Münbiç boşaltılğında oraya Türkiye olarak biz girmeyeceğiz ki. Oranın gerçek sahipleri olan Arap kardeşlerimiz, oranın sahipleri aşiretler oraya girecek. Bizim de bu konudaki yaklaşımımız onların oraya girmesi ve onların güvenliğini sağlamak” şeklinde konuştu.

ABD’nin Suriye’deki askerlerini çekme kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, bunun olumlu bir yaklaşım olduğunu ve geçerliliğini koruduğunu söyledi.

NATO ve 5. Madde vurgusu

Gelen bir soru üzerine uluslararası kamuoyunun operasyona yönelik tepkilerini değerlendiren Erdoğan, “Bu tepkiler değişecek. Çünkü biliyorsunuz, yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor. Ben dün Şansölye Merkel’le görüştüm. Bir önceki gün Boris Johnson’la görüştüm. Görüşmelerimde de birçok gerçeği bilmediklerini gördüm. Kendilerine bu gerçekleri de anlattım” dedi.

Askeri operasyon konusunda Türkiye’ye tepki gösteren ülkelerin içerisinde NATO müttefiklerinin de bulunduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Biz NATO müttefiki olan bir ülkeyiz. Bu ülkelerin hepsi NATO üyesi. NATO’nun 5. Maddesi var. Biz bir terör örgütünün tacizi, baskısı altındayız. Buna karşın 5. Madde’de bunların bizim yanımızda yer alması lazım. Siz bir NATO üyesi müttefikinizin yanında mı yer alacaksınız? Yoksa terörle mücadele görevi olan NATO’ya karşı kimin yanında yer alacaksınız? Bu teröristlerin yanında mı yer alacaksınız? Tabii cevap veremiyorlar. Yaptıkları şeylerin gayesi, sebebi nedir, anlamak mümkün değil. İnsan bazen düşünüyor. NATO üyesi ülkeler içerisinde tek halkı Müslüman olan ülke Türkiye. Acaba bundan mı?” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in ise konuya dair daha farklı bir yaklaşım sergilediğini sözlerine ekledi.

Erdoğan son olarak, Kobani ve Menbiç konusunda, ABD ve Rusya ile görüşmelerin devam ettiğini vurguladı.

DW/BK,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki... Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki...
Erdoğan:‘Münbiç’e Arap Kardeşlerimiz Girecek Biz Güvenlik Sağlayacağız’Erdoğan:‘Münbiç’e Arap Kardeşlerimiz Girecek Biz Güvenlik Sağlayacağız’
Maas: Türkiye ile diyalog devam etmeliMaas: Türkiye ile diyalog devam etmeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

İlkay ve Emre Can'dan "Asker selamı" açıklaması

İlkay ve Emre Can'dan "Asker selamı" açıklaması

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Maalesef...

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Maalesef...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İspanya'da ayrılıkçı Katalan siyasetçilere hapis cezası

Ayrılıkçı siyasetçilere hapis cezası

Putin'den önemli 'savaş' açıklaması

Putin'den önemli 'savaş' açıklaması

AB, Türkiye gündemiyle toplanıyor!

AB, Türkiye gündemiyle toplanıyor!

SDG ve Esad rejimi anlaştı!

SDG ve Esad rejimi anlaştı!

Merkel'den Erdoğan'a: Suriye'deki askeri operasyonu durdurun

Merkel'den Erdoğan'a: Suriye'deki askeri operasyonu durdurun

ABD Savunma Bakanı Esper'den flaş açıklama: 15 bin kişilik Türk kuvvetlerini engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.