Erdoğan: Menbiç'te kararımızı uygulama aşamasındayız

Menbiç boşaltıldığında oraya Türkiye’nin girmeyeceğini söyleyen Erdoğan, “Münbiç boşaltılğında oraya Türkiye olarak biz girmeyeceğiz ki. Oranın gerçek sahipleri olan Arap kardeşlerimiz, oranın sahipleri aşiretler oraya girecek. Bizim de bu konudaki yaklaşımımız onların oraya girmesi ve onların güvenliğini sağlamak” şeklinde konuştu.

Suriye'de Esad rejimi ile Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) anlaşmaya vardığı iddialarıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Erdoğan, “Şu anda birçok dedikodular var. Fakat özellikle büyükelçilik vasıtasıyla, bunun yanında şu an itibariyle Kobani’de Rusya’nın da olumlu yaklaşımıyla, sıkıntı olmayacağa benziyor. Münbiç konusunda ise şu anda biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız. Bildiğiniz gibi Amerika’yla Münbiç konusundaki karşılıklı mutabakatımıza göre, terör örgütleri 90 gün içerisinde Münbiç’i boşaltacaklardı. Fakat seneyi devirdik, Münbiç boşaltılmadı” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Suriye’deki askerlerini çekme kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, bunun olumlu bir yaklaşım olduğunu ve geçerliliğini koruduğunu söyledi.

NATO ve 5. Madde vurgusu

Gelen bir soru üzerine uluslararası kamuoyunun operasyona yönelik tepkilerini değerlendiren Erdoğan, “Bu tepkiler değişecek. Çünkü biliyorsunuz, yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor. Ben dün Şansölye Merkel’le görüştüm. Bir önceki gün Boris Johnson’la görüştüm. Görüşmelerimde de birçok gerçeği bilmediklerini gördüm. Kendilerine bu gerçekleri de anlattım” dedi.

Askeri operasyon konusunda Türkiye’ye tepki gösteren ülkelerin içerisinde NATO müttefiklerinin de bulunduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Biz NATO müttefiki olan bir ülkeyiz. Bu ülkelerin hepsi NATO üyesi. NATO’nun 5. Maddesi var. Biz bir terör örgütünün tacizi, baskısı altındayız. Buna karşın 5. Madde’de bunların bizim yanımızda yer alması lazım. Siz bir NATO üyesi müttefikinizin yanında mı yer alacaksınız? Yoksa terörle mücadele görevi olan NATO’ya karşı kimin yanında yer alacaksınız? Bu teröristlerin yanında mı yer alacaksınız? Tabii cevap veremiyorlar. Yaptıkları şeylerin gayesi, sebebi nedir, anlamak mümkün değil. İnsan bazen düşünüyor. NATO üyesi ülkeler içerisinde tek halkı Müslüman olan ülke Türkiye. Acaba bundan mı?” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in ise konuya dair daha farklı bir yaklaşım sergilediğini sözlerine ekledi.

Erdoğan son olarak, Kobani ve Menbiç konusunda, ABD ve Rusya ile görüşmelerin devam ettiğini vurguladı.

DW/BK,BK

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