Erdoğan: Menfur saldırıyı kınıyorum

Bunun ardında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter'da bir açıklama yaptı. Kalın açıklamasında, "Erbil'deki menfur saldırıda hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi. Faillerin bulunması için çalışma başlatıldığını duyuran Kalın, "Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir" dedi.

Çarşamba günü Erbil'de Türk diplomatların bir restoranda silahlı saldırıya hedef oldukları yönündeki haberler üzerine Türkiye Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak saldırı sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Erbil Başkonsolosluğu çalışanı bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı ayrıca saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerin sürdüğünü duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erbil'de bir Türk diplomatın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişin açıklama yaptı. Erdoğan açıklamasında, "Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

"En sert şekilde kınıyoruz"

Saldırı hakkında Kürdistan Bölgesel Yönetimi Asayiş Müdürlüğü de bir açıklama yapıldı. "Erbil'de bir restoranda yapılan, bir Türk diplomatı ve bir sivilin ölümüne, bir diğer kişinin de yaralanmasına yol açan silahlı saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz" sözleriyle başlayan açıklamada olayın aydınlatılması çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde halkın ve yabancı diplomatların can güvenliğinin korunması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağı vurgulandı. Bu arada kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için Erbil'den diğer kentlere giden tüm yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Saldırı yerel saat ile 14:30 sularında, Erbil'deki Hoqqabaz isimli restoranda gerçekleşti. Saldırıyı yapan kişiler olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri Erbil-Kerkük karayolunu trafiğe kapattı.

Saldırganların yakalanmaları için yol güzergâhında operasyon başlatıldı. Saldırının kim veya kimler tarafından gerçekleştirildiği henüz tespit edilemedi. PKK yöneticilerinden Diyar Deniz, Westga News isimli siteye yaptığı açıklamada, Erbil'deki olayla ilgili bir ilgilerinin olmadığını söyledi.

DW,RTRD, DA,GA

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