Erdoğan-Merkel görüşmesi başladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier resmi törenle karşıladı.

Steinmeier ile Bellevue Sarayı’nda gerçekleştirdiği temasların ardından Erdoğan, Merkel ile gerçekleştireceği görüşmenden sonra ise Alman firmalarıyla yuvarlak masa toplantısına ve Steinmeier'ın vereceği akşam yemeğine katılacak.

