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Erdoğan-Merkel görüşmesi başladı!

DÜNYA HABERLERİ  | 28.09.2018 12:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesi başladı.

Erdoğan-Merkel görüşmesi başladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier resmi törenle karşıladı.

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Steinmeier ile Bellevue Sarayı’nda gerçekleştirdiği temasların ardından Erdoğan, Merkel ile gerçekleştireceği görüşmenden sonra ise Alman firmalarıyla yuvarlak masa toplantısına ve Steinmeier'ın vereceği akşam yemeğine katılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Angela Merkel Almanya

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