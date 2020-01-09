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Erdoğan-Merkel görüşmesinde, ABD-İran gerginliği ile Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.
Erdoğan-Merkel görüşmesinde, ABD-İran gerginliği ile Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.
GÜNCEL
HABERLERİ
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09.01.2020 19:55 |
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Erdoğan-Merkel görüşmesinde, ABD-İran gerginliği ile Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.
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