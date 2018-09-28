Erdoğan - Merkel ortak basın toplantısı

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin istikrarlı ve ekonomik olarak kalıcı şekilde büyüyen bir Türkiye istediğini söyledi.

Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlendiği ortak basın toplantısında kapsamlı bir ikili görüşme gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Türkiye ile Almanya arasındaki tartışmalı hususların yanısıra ortak konuları da görüşme imkanı bulduğunu kaydeden Merkel, Türkiye'nin Almanya ile yüzyıllardır süre gelen bir ilişkiye sahip olduğunu hatırlattı.

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Merkel, Almanya ile Türkiye arasında birçok ortak işbirliği alanı olduğunu belirterek, bunların arasında terörle mücadele, Suriye ve göçün ön plana çıktığını ifade etti.

Almanya'da yıllardır yaşayan milyonlarca Türk’ün ikili ilişkileri özel kıldığına işaret eden Merkel, Türklerin Almanya'nın bir parçası olduğunu kaydetti.

Almanya'daki Türklere kültürel bağlarını pekiştirmek amacıyla daha fazla imkan tanınması gerektiğini belirten Merkel, Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini kaydederek, ''Ben bu nedenle görüşülmesi, konuşulması taraftarıyım.'' dedi.