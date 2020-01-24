Erdoğan-Merkel ortak basın toplantısı

ANKARA/İSTANBUL (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığımızda (Türkiye-AB sürecinde) ilerleme kaydedilmesi için elimizden geleni yapacağız. Mali desteklerin devamı konusunda da elimizden geleni yapacağız. Çünkü bu yardımlar doğrudan mültecilerin yararına kullanılıyor." dedi.

Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Alman vatandaşı olan, yurt dışına çıkış yasağı bulunan veya tutuklu Alman vatandaşların durumlarında ilerleme sağlanması için görüşme niyetinde olduklarını aktardıklarını belirten Merkel, Türkiye'de görev yapan ülkesine mensup gazetecilerin akreditasyonlarının en kısa sürede verilmesi konusunu da ele aldıklarını bildirdi.

Angela Merkel, yasa dışı insan kaçakçılığı meselesine ilişkin de "sahil güvenliği" konusunda Almanya'nın bazı maddi desteğinin olacağını kaydetti.

Görüşmelerde, Suriye'deki siyasi konuların gündeme geldiğine işaret eden Merkel, "(BM Suriye Özel Temsilcisi Geir) Pedersen'ın başlattığı bu sürecin devam etmesi gerektiğini düşündük. Fransa Cumhurbaşkanı (Emmanuel Macron) ile de bir araya gelinmişti. Bu tür görüşmelerin bu yılın ilk çeyreğinde devam etmesi gerektiğini ifade ettik." dedi.