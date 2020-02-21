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Erdoğan Merkel ve Macron'dan Telefon Zirvesi

21.02.2020 14:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la bir telefon görüşmesi yaptı. Liderler Almanya’daki ırkçı saldırıyla, İdlib ve Libya’da gelinen son noktayı konuştular

Erdoğan Merkel ve Macron'dan Telefon Zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la bir telefon görüşmesi yaptı. Liderler Almanya’daki ırkçı saldırıyla, İdlib ve Libya’da gelinen son noktayı konuştular.

Cumhubaşkanlığı’ndan telefon görüşmelerine ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, Almanya’nın Hanau kentindeki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için şifa dileğinde bulunmuş; yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve İslam karşıtlığı saikli bu saldırıları lanetlediğini ifade etmiştir. Suriye rejimi ve destekçilerinin İdlib'deki saldırganlıklarının durdurulması gerektiğini belirten Sayın Cumhurbaşkanımız, insani krizin önlenmesi için somut eylemlerle güçlü destek sağlanması gerektiğini vurgulamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Libya halkının da barış, refah ve istikrara kavuşması için tutarlı politikalarla hep birlikte çalışılması gerektiğini dile getirmiştir” denildi.

Kremlin’den yapılan açıklamada da Suriye konusunda Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa’nın katılımıyla bir zirve gerçekleştirilmesi konusunda görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

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