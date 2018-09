Erdoğan Merkel'den Can Dündar'ın iadesini istedi

Berlin'de bugün resmi temaslarına başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı basın toplantısında gazeteci Can Dündar’a akreditasyon verilmesinin diplomatik gerilime yol açması ve Dündar'ın bu nedenle toplantıya katılmaktan vazgeçmesi damga vurdu.

Basın toplantısında Alman bir gazetecinin Can Dündar'la ilgili sorduğu soru üzerine Almanya Başbakanı Merkel, Erdoğan'la bu konuda görüşlerinin farklı olduğunu ifade etti. Can Dündar'la ilgili olarak sert bir yanıt veren Erdoğan ise Can Dündar'ın devletin sırlarını ifşa ettiğini belirterek onun bir ajan olduğunu savundu.

Erdoğan, "Can Dündar’ın bir ajan olduğunu, devletin sırlarını ifşa etme durumunda olan bir kişi olduğunu ve bunun 5 yıl 10 aya mahkum edildiğini biliyorsunuzdur. Beş yıl 10 aya mahkum olan bir kişi kaçarak Almanya’ya gelmiştir. Hiçbir ülkede devletlerin sırları ifşa edilmez, suç teşkil eder. Bir diğer konu biz Almanya ile suçluların iadesi anlaşması yapmış bir ülkeyiz. Bizim böyle bir suçluyu iadesini istemek en doğal hakkımızdır" dedi.