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Erdoğan Merkel'den Can Dündar'ın iadesini istedi

28.09.2018 15:56 | Son Güncelleme

Erdoğan, Merkel'le düzenlediği basın toplantısında gazeteci Can Dündar'ın bir ajan olduğunu ve iadesini talep ettiklerini söyledi.

Erdoğan Merkel'den Can Dündar'ın iadesini istedi

Berlin'de bugün resmi temaslarına başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı basın toplantısında gazeteci Can Dündar’a akreditasyon verilmesinin diplomatik gerilime yol açması ve Dündar'ın bu nedenle toplantıya katılmaktan vazgeçmesi damga vurdu.

Basın toplantısında Alman bir gazetecinin Can Dündar'la ilgili sorduğu soru üzerine Almanya Başbakanı Merkel, Erdoğan'la bu konuda görüşlerinin farklı olduğunu ifade etti. Can Dündar'la ilgili olarak sert bir yanıt veren Erdoğan ise Can Dündar'ın devletin sırlarını ifşa ettiğini belirterek onun bir ajan olduğunu savundu.

Erdoğan, "Can Dündar’ın bir ajan olduğunu, devletin sırlarını ifşa etme durumunda olan bir kişi olduğunu ve bunun 5 yıl 10 aya mahkum edildiğini biliyorsunuzdur. Beş yıl 10 aya mahkum olan bir kişi kaçarak Almanya’ya gelmiştir. Hiçbir ülkede devletlerin sırları ifşa edilmez, suç teşkil eder. Bir diğer konu biz Almanya ile suçluların iadesi anlaşması yapmış bir ülkeyiz. Bizim böyle bir suçluyu iadesini istemek en doğal hakkımızdır" dedi.

Terörle mücadele konusu

Erdoğan ayrıca Almanya'dan Gülen yapılanmasının PKK gibi terör örgütü olarak sınıflandırılmalarını istediklerini belirtti. Terörle mücadele konusunda Berlin'le işbirliğini artırılmasını gündeme getirdiklerini belirten Erdoğan, "İnşallah önümüzde yine işbirliğimizin daha da güçlenerek devamı ama bu arada da her ülkenin, özellikle yargı bağımsızlığı noktasındaki alacağı kararlara hep birlikte saygı duyulmasının da gereğini ifade etmem herhalde hukuka inanmış, demokrasiye inanmış ülkelerin en doğal hakkıdır" şeklinde konuştu.

Merkel de Türkiye'nin savlarını ciddiye aldıklarını belirterek PKK'nın Almanya'da yasaklı olduğunu vurguladı. Ancak Gülen yapılanması konusunda daha fazla bilgiye ihtiyaçları olduğunu kaydeden Merkel, soruşturmaların devam ettiğini söyledi.

Basın toplantısında Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşları da gündeme geldi. Merkel de tutuklu Almanların durumuna hızlı bir çözüm bulunması için Erdoğan'ı uyardı. Serbest kalan kişiler için memnun olduklarını ifade eden Merkel, Cumartesi sabahı Erdoğan'la yapacakları görüşmede bu konuyu yeniden ele alacaklarını söyledi.

Can Dündar'dan yanıt

Ankara'nın basın toplantısına katılmasını istemediği Can Dündar ise toplantıya kısa bir süre kala basın toplantısına katılmayacağını duyurdu. Dündar, Twitter hesabından "Erdoğan nereye giderse gitsin sorularım peşinden gidecek" notunu paylaştı.

Basın toplantısı sırasında üstünde “Gazeteciler için özgürlük” yazılı tişörtle Türkiye’de tutuklu bulunan basın mensuplarının durumuna karşı protesto düzenleyen bir kişi, toplantının yapıldığı salondan zorla çıkartıldı. Protesto gösterisi yapan gazetecinin Adil Yiğit olduğu belirtildi.

DW/SSB/HS/DÇÜ

©Deutsche Welle Türkçe

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