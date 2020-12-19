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Erdoğan Merkel'e teşekkür etti

19.12.2020 00:15 | Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdiği Almanya Başbakanı Merkel'e teşekkür ettiği ve Türkiye'nin AB ile yeni bir sayfa açmak istediğini söylediği bildirildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma akşamı bir video konferans görüşmesi gerçekleştirerek Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini ele aldıkları bildirildi.

Görüşme, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından duyuruldu. İletişim Başkanlığı'nın aktardığı bilgilere göre, Erdoğan Merkel'e, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile yeni bir sayfa açmak istediğini söyledi. Erdoğan'ın ayrıca Merkel'e, "Türkiye-AB ilişkilerine yönelik sergilediği yapıcı katkı ve gayretleri için" teşekkür ettiği de kaydedildi.

İletişim Başkanlığı metninde, "Son AB Zirvesi'nde sağduyulu liderlerin katkısıyla olumlu gündeme atıfta bulunulmasını önemsediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer yandan Türkiye-AB ilişkilerinde kriz çıkarmak için çaba harcayanların olumlu gündem ve karşılıklı yarar için açılmış bu fırsat penceresine zarar vereceğini dile getirdi" ifadelerine yer verildi.

Alman hükümetinden ise görüşmeyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Türkiye raporu hazırlanacak

Brüksel'de geçen hafta düzenlenen AB liderler zirvesinde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetleri nedeniyleaşamalı yaptırım kararı almıştı. Liderler, yaptırım listesini genişletme ve Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine katılan kişi ya da kuruluşların listeye eklenmesine karar vermişti.

Ankara'nın tutumunu değiştirmemesi durumunda yaptırımların kapsamının genişletilmesi gündeme gelecek. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Mart ayına kadar Türkiye'ye karşı izlenecek yol konusunda seçenekler ve mevcut yaptırımların kapsamının genişletilmesinin de yer alacağı bir rapor hazırlayacak. Rapor, Mart ayında yapılması planlanan AB liderler zirvesinde ele alınacak.

AB liderler zirvesinde AB Dönem Başkanı Almanya'nın girişimleriyle Türkiye'ye karşı daha sert bir yaptırım kararının önüne geçilmişti. Özellikle Yunanistan, Kıbrıs ve Fransa Türkiye'ye karşı sert adımlar atılmasını istiyordu.

DW/BÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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