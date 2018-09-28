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Erdoğan Merkel'le Görüştü

28.09.2018 16:23 | Son Güncelleme

Üç günlük resmi Almanya ziyareti kapsamında bu sabah Federal Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından askeri törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Almanya Başbakanı Angela Merkel'le bir araya geldi. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi

Erdoğan Merkel'le Görüştü

Üç günlük resmi Almanya ziyareti kapsamında bu sabah Federal Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından askeri törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Almanya Başbakanı Angela Merkel'le bir araya geldi.

İki lider başbakanlık binasında birlikte ve delegasyonların katılımıyla öğle yemeği yedikten sonra, ortak basın toplantısı düzenledi.

Ev sahibi konumuyla ilk olarak söz alan Merkel, iki ülke arasında yaşanan sorunların ‘ancak konuşarak’ aşılabileceğini ifade ederek, "Belli konularda farklı görüşlerimiz olabiliyor. Ama karşılıklı konuşarak bu konuları ele almamız gerekiyor. Ben kesinlikle görüşülmesi, konuşulması taraftarıyım. Yarınki görüşmeyi de sevinerek beklediğimi söylemek istiyorum" dedi.

"Almanya olarak istikrarlı, ekonomik olarak kalıcı büyüyen bir Türkiye istiyoruz" şeklinde konuşan Merkel, hükümetinin Türkiye'yle terörle mücadele alanındaki işbirliğini geliştirmek istediğini ve içişleri bakanlıklarının bu bağlamdaki temaslarını canlandıracaklarını açıkladı.

Ekim'de dörtlü İdlib zirvesi

Merkel, İdlib konusunu da ele aldıklarını, Almanya, Rusya, Türkiye ve Fransız devlet başkanlarının katılımıyla ekim ayının ortalarında dörtlü zirve düşünüldüğünü duyurdu.

Dört yıllık bir aradan sonra, bu kez Cumhurbaşkanı sıfatıyla Almanya’da bulunduğunu hatırlatarak konuşmasına başlayan Recep Tayyip Erdoğan da, iki ülke arasındaki ortak çıkarlara vurgu yaparak, Almanya’yla gelişmelerin ilerlemesini istediğini vurguladı. Türkiye’nin vize serbestisi konusunda Almanya’nın vereceği desteğe büyük önem verdiğini belirten Cumhurbaşkanı, Almanya'yla ekonomik bağların da gelişmesini arzuladığını aktardı.

Erdoğan şöyle konuştu:

"Türk ekonomisinin sağlam temeller üzerinde kurulu olduğunu Merkel’e ifade ettim. Dönemsel dalgalanmaların tedbirler sayesinde sınırlı kaldığını ifade etmek isterim. Bizler Almanya'yla derin ekonomik bağları önemsiyor, daha da gelişmesini istiyoruz. Alman hükümetinin de bu yöndeki tutumu ve vermekte olduğu mesajları değerli buluyoruz."

'FETÖ konusunda daha çok kanıta ihtiyacımız var'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya’dan "FETÖ" ve PKK gibi terör örgütleriyle daha etkili mücadele beklediğini, aynı zamanda her iki ülkenin yargı bağımsızlığı noktasındaki alacağı kararlara karşılıklı saygı duyulması gerektiğini Merkel’e söylediğini belirtti.

Gazetecilerden, Almanya’nın FETÖ’yü terör örgütü kabul etmesi konusunda gelen bir soru üzerine Başbakan Merkel, PKK’nın Almanya’da yasaklandığını, ancak FETÖ konusunda daha çok bilgiye ve kanıta ihtiyaçları olduğunu, Türkiye tarafından FETÖ’yle bağlantılı aranan bazı isimlerin Almanya’da olup, olmadığı konusunun ise araştırıldığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, FETÖ mensuplarının yakalanıp, Türkiye’ye iade edilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ’nün de yüzlerce mensubu buralarda bulunuyor. Ve burada gerek bizim istihbarat teşkilatımızın, gerek Alman istihbaratının müşterek çalışmalarıyla birbirimize olan öz güvenle nerede kimi yakalıyorsak bunu tabii teslim etmemiz işimizi kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum.Kaldı ki PKK’nın bir terör örgütü olduğunu kabul eden bir Almanya’nın bunu yapmaktan daha kolay bir şey olamaz. Aramızda suçluların iadesi anlaşması var. Bu türleri yakalayıp teslim etmek ülkemizin huzuru mutluluğu için çok büyük önem ifade ediyor" diye konuştu.

Erdoğan ve Merkel'e Can Dündar sorusu

Basın toplantısında gazetecilerin değindiği bir diğer konu ise, Türkiye’de hakkında çıkan mahkeme kararından sonra Almanya’ya sığınan gazeteci Can Dündar oldu. Daha önce basın toplantısına katılarak, Erdoğan’a soru yönelteceğini duyuran Dündar’ın, Merkel-Erdoğan basın toplantısına katılmayı son anda iptal etmesinin nedeninin sorulması üzerine söz alan Merkel, Can Dündar'ın kararı kendiliğinden aldığını, ancak Dündar’ın durumu hakkında Erdoğan’la fikir ayrılıkları olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı ise, Dündar’ın kendi açısından bir ajan olduğunu ifade ederek, Almanya’nın benzer bir konumda Türkiye’de bulunan bir kişinin iadesini istemesi durumunda, bu kişinin verileceğini bildirdi.

Erdoğan, "5 yıl 10 ay mahkumiyeti vardır. Devletin sırlarını ifşa etmiştir, bu suç teşkil eder. Suçluların iadesini yapmış bir ülkeyiz. Böyle bir suçlunun iadesini istemek en doğal hakkımızdır. Mahkumiyet kararı kesinleşmiş kişinin iadesini istedik. Böyle bir şey benim başıma gelse ben veririm bakmam. Can Dündar devletin sırlarını ifşa eden bir ajan" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Merkel’le biraraya gelmeden önce Bellevue Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Steinmeier’le görüştü. Bir saat 20 dakika süren görüşme basına kapalı olarak yapıldı.
Erdoğan, bugün öğleden sonra Alman firmalarının üst düzey yöneticileriyle biraraya geldikten sonra, akşam Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in onuruna vereceği yemeğe katılacak. Yarın sabah Merkel ve Erdoğan’ın kahvaltıda buluşmaları planlanıyor. Diplomatik kaynaklar, bu görüşmede Türkiye’deki ekonomik sıkıntıların ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ivme kazanması konusunun ağırlıklı konuşulacağını belirtiyor. Cumhurbaşkanı, Merkel’le buluşmasından sonra, öğle saatlerinde Köln'e geçip DİTİB Merkez Camisi'nin açılışına katılacak.

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