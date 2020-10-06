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Erdoğan Merkel'le Görüştü

06.10.2020 16:20 | Son Güncelleme

Türk tarafının yaptığı açıklamada Erdoğan’ın görüşmede, geçen hafta düzenlenen AB zirvesinde alınan kararları eleştirdiği bildirildi

Erdoğan Merkel'le Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün video konferans aracılığıyla Almanya Başbakanı Angela Merkel’le görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada Erdoğan’ın Merkel’le görüşmesinde, geçen hafta düzenlenen Avrupa Birliği zirvesinde alınan kararları eleştirdiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı İletişim Başkanlığı’ndan bugün yapılan açıklamaya göre Erdoğan Merkel’e zirvede alınan kararların Birlik ile Ankara arasındaki ilişkilerle ilgili sorunları çözmede yeterli olmayacağını söyledi.

Erdoğan’la birlikte MİT Başkanı Hakan Fidan, İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın da katıldığı video konferans görüşmesinde Erdoğan’ın Merkel’le Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra Doğu Akdeniz ve Libya’yla ilgili sorunlar ve Azerbaycan-Ermenistan arasında devam eden krizle ilgili görüştüğü belirtildi.

Görüşmeyle ilgili yayınlanan resmi açıklamaya göre Erdoğan ayrıca AB’nin Doğu Akdeniz krizinde Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin baskılarına boyun eğdiğini savundu.

Almanya resmi makamları görüşme sonrasında herhangi bir açıklama yapmadı.

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