Erdoğan: Mesele Erdoğan meselesi değil, Türkiye meselesidir

"Malazgirt ruhunu unutursak ne ülkemiz kalır ne coğrafyamız. Biz Malazgirt'te aynı zamanda millet olduğumuzu, nasıl bir millet olduğumuzu cümle aleme ilan ettik. Malazgirt'i nasıl bir millet haline gelerek zafere dönüştürdüysek, haçlının, Moğol istilasından, tüm saldırıların aynı hissiyatla üstesinden geldik. Malazgirt ruhunu yaşatamazsak, geçmişimizle birlikte, geleceğimizi de kaybederiz. Milli park olarak ilan ettiğimiz bu ovaya taş toprak olarak değil, medeniyetin atan kalbi olarak bakmalıyız. Burası bizim hikayemizin sadece başladığı yer değil, hiç sönmeyecek istiklal ve istikbal ateşimizin kıyamete kadar yanacağının alameti farikasıdır. Malazgirt'i hatırlamak demek, kim olduğumuzu hatırlamak demektir. Kim olduğumuzu hatırlamak için niçin burada olduğumuzu anlamak demektir. Niçin burada bulunduğumuzu hatırlamak tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ülkümüze sıkı sıkı sarılmak demektir. Rabiamıza sıkı sıkı sarılmak demek, 2023 hedeflerimiz için daha çok çalışmak demektir. 2023'e ulaşmak demek, 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecek büyük, güçlü, itibarlı bir Türkiye'nin inşası demektir. Her şey zincirin halkaları gibi birbirine bağladır. Bu zincirden hangi halkayı çıkarırsanız, medeniyetin geleceği tehlikeye düşecektir."

'SAHİP ÇIKIN'

Ecdadın ayak bastığı gönül kazandığı her yere sahip çıkılmasını isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Maziden atiye uzanan bu büyük mirasa çok iyi sahip çıkın. Mekke'ye Medine'ye sahip çıkın. Bu mübarek topraklara namusumuz gözüyle bakın Kudüs'e sahip çıkın. Hazreti İbrahim'in Hazreti Muhammed Aleyhisselam, Hazreti Ömer'in, Yavuz Sultan Selim'in emaneti bu şehri gözünüz gibi koruyun. Malazgirt'e, Ahlat'a, her yere sahip çıkın. Selçukluya, Osmanlı'ya sahip çıkın. Söğüt'ten başlayıp, Bursa'ya, Edirne'den İstanbul'a uzanan Osmanlı başkentlerine sahip çıkın. Balkanlara sahip çıkın. Ecdadın giderek ayak bastığı, gerek gönül kazandığı her yerde emaneti yere düşürmeyin. Çanakkale'nin, Kutul Amare'nin, Medine Müdafaası’nın gerisindeki manayı çok iyi kavrayın. Kurtuluş Savaşımıza ve cumhuriyetimize çok iyi sahip çıkın. Bu vatanı hangi şartlarda, ne fedakarlıklarla kurtarabildiğimiz unutmadan, ülkemizi ileriye götürmenin mücadelesini verin" dedi.

'SİZLER, HEM MİLLETİN, HEM ÜMMETİN UMUDUSUNUZ'