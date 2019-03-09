400 dayatması bunun bir örneğidir. Buna rağmen S-400 konusunda niçin ülkemizin üzerine böyle hoyratçasına geliyorlar. Çünkü mesele başka. Mesele S-400 değil, Türkiye’nin Suriye politikası başta olmak üzere kendi iradesiyle hareket etmesidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Gençlik Buluşmasında gençlere hitap etti. Seyrantepe Spor Tesislerinde gençlere hitap eden Erdoğan, TÜGVA’ya teşekkür etti. Erdoğan, “Türkiye’nin farklı yerlerinden programa katılan tüm TÜGVA’lılara hoş geldiniz diyorum, Vakfımız çok hayırlı işlere imza atıyor. Amacımız iyiye ve güzele ait ne varsa bunları gençlerin önüne koymaktır. Elinde taşla, silahla, sopayla, faydasız şeylerle değil, kitapla bilgisayarla gezen kafasını boş işlerle değil, plan, proje ile meşgul eden yüreği inançla dolu bir nesil istiyoruz. İstiyoruz ki bizim neslimiz insana sarf malzemesi gibi bakan ölümü, öldürmeyi kutsayanlar gibi bakmasınlar. Gençlerimiz kendilerini meta gibi gören örgütlere itimat etmesinler. Öyle gençlik istiyoruz ki okumalı araştırmalı kimseye zihnini kiraya vermemelidir. Gençler diploma avcılığı yaparak kariyer peşinde koşan değil, hakiki manada ilim arayışında olan bir gençlik istiyoruz. Hepsinden önemlisi imanı ve ahlakı hayatının merkezine yerleştirmiş bir gençlik istiyoruz. Bunun için 40 yıldır gece gündüz mücadele ediyoruz. Eskiden beri ülkemize saldıranların özellikle gençlerimizi hedef almasının çok bilinçli bir strateji olduğu gördük. Kimi zaman sağcı solcu, kimi zaman alevi suni, kimi zaman ilerici gerici, kimin zaman Türk Kürt diyerek her seferinde nesilleri mahvettiler En son FETÖ bize bir değil, birkaç nesli heba etti. PKK’da birkaç neslimizi heba etti. Bizim çok güçlü bir insan kaynağına ihtiyacımız var. Tek bir evladımızın dahi terör örgütleri tarafından elimizden alınmasına rıza gösteremeyiz. Bu gençlerimizin içinden Kudus’ü haçlılara mezar eden Selehaddini Eyyübiler, İstanbul’u fetheden fatihler, Çanakkkale’de bir Gazi Mustafa Kemal, Kutul Amare’de düşmana korku salan nice kahramanlar çıkacaktır. Darbecilerin oyununu tek kurşunla bozan Ömer Halisler gibi yiğitler çıkacaktır. Dava ateşimizi körükleyen Necip Fazıllar çıkacaktır” diye konuştu.

"Vandallara, sokak çetelerine kaptıracak bir tek çocuğumuz yok”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençliğe sahip çıkarak vatan düşmanlarına kaptırmayacaklarını söyledi. Erdoğan, “Bizim vatan millet düşmanlarımıza kaptıracak tek bir gencimiz yoktur. Bizim Vandallara, sokak çetelerine kaptıracak tek bir çocuğumuz yoktur. Bizim 34 yıldır gençlerin kanı ve gözyaşı ile beslenen vampirlerin eline vereceğimiz bir evladımız yoktur. Hepsine ayrı ayrı sahip çıkacağız. Bu gençliğin inşasını birlikte başaracağız önce 2023 ardından 2053 ve 2071 vizyonlarımızı sizlere emanet edeceğiz. Sevgili gençler kendinizi asla küçümsemeyin, gençlik öyle bir güç, öyle büyük bir ateştir ki onunla yeri gelir dünyayı değiştirir, yeri gelir dünyayı yakarsınız. Biz tüm dünyayı değiştireceğimize inanıyoruz gençlerimizle. Bugün Türkiye sadece bölgesinin değil, dünyanın yükselen gücü haline gelmişse bunda gençlerimizin çok büyük katkısı var. Yeteri kadar gücünüz varsa üzerine bir de iman ve hayırlı ahlak yerleştirince istediğinizi yapabilirsiniz. Türkiye gücün hayırlı kullanımının örneği ise, İsrail tam tersi bir örnektir” şeklinde konuştu.