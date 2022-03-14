HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Erdoğan-Miçotakis görüşmesi Yunan basınınında: 'İki ülke ilişkilerinde yeni bir dönem başladı'

Erdoğan-Miçotakis görüşmesi Yunan basınınında: 'İki ülke ilişkilerinde yeni bir dönem başladı'

14.03.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in İstanbul ziyareti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ikili görüşme, Yunan basınında geniş yer aldı. Atina'dan Stelyo Berberakis'in haberi.

Erdoğan-Miçotakis görüşmesi Yunan basınınında: 'İki ülke ilişkilerinde yeni bir dönem başladı'

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in İstanbul ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı ikili görüşme, Yunan basınında geniş yer aldı. Konuyla ilgili yaygınlıkla yapılan bir yorum, "iki ülke arasında yeni bir dönemin başladığı" yönündeydi.

Genel olarak, iki lider arasındaki görüşmenin samimi ve olumlu bir atmosferde geçtiğine dikkat çeken Yunan basınında, "iki müttefik ülkenin liderlerinin Ukrayna krizine yönelik, aralarındaki anlaşmazlıklara rağmen ortak bir duruş sergilemesi" memnuniyetle karşılandı.

Gazeteler Erdoğan ile Miçotakis'in, böyle bir savaş ortamında Doğu Akdeniz ve diğer anlaşmazlık noktalarında yeni gerginliklere yol açacak faaliyetlerden kaçınılması konusunda anlaştıklarını, uzun bir süreden sonra Türkiye ile Yunanistan'ın "iki müttefik ülkeye yakışır bir biçimde olumlu bir atmosferde görüşmeyi başardıklarını" yazdı.

Bağımsız Ta Nea gazetesi, manşetten verdiği haberinde, "Gelecek vaat eden bir diyalog başladı" ifadesini kullanırken, iki liderin Ukrayna krizi karşısında anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak dondurulan görüşmelerin devamına karar verdiğini söyledi.

İktidar yanlısı Eleftheros Typos gazetesi "Anlaşmazlıklara rağmen olumlu adımlar atılmasına karar verildi" başlıklı haberinde "Erdoğan'ın da iki ülke arasındaki ilişikilerin düzelme yoluna gireceği konusunda iyimser olmasının" önemli olduğu görüşünü savundu.

rEAL nEWS

Real News gazetesi "Boğaz manzaları yemekte gözler Ukrayna'daydı" manşetini kullandı ve iki liderin olumlu mesajlar verdiklerinden söz etti.

Başta Yunanistan'da devlete ait TV ERT olmak üzere yerel radyo ve TV kanalları da haberi benzer bir açıdan verdi.

'DONDURULAN GÖRÜŞMELER YENİDEN BAŞLAYABİLİR'

Yunan basınında genel olarak "olumlu geçtiği" izleniminin hakim olduğu bu görüşmeden sonra iki ülke arasındaki, son zamanlarda yaşanan gerginlikler nedeniyle dondurulan Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) ile ilgili görüşmelerin Nisan ayında yeniden başlatılmasının planlandığı hatırlatıldı.

Haberlere görüşmelerle ilgili "her şey yolunda giderse" iki ülke arasında liderler başkanlığındaki Yüksek Düzey İşbirliği Konseyinin, Ekim ayı başında Selanik'te düzenlenmesinin söz konusu olduğuna dikkat çekildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya'ya gizli silah teslimatı!Rusya'ya gizli silah teslimatı!
Rusya rezervlerinin yarısını kullanamaz hale geldi! İşte yaptırımların Rusya'ya bedeliRusya rezervlerinin yarısını kullanamaz hale geldi! İşte yaptırımların Rusya'ya bedeli
Motokurye kararını ve hava durumunu açıkladıMotokurye kararını ve hava durumunu açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Yunanistan Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul için yeni kar uyarısı! Tam bitti derken geri geliyor

İstanbul için yeni kar uyarısı! Tam bitti derken geri geliyor

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Davutoğlu

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Davutoğlu

Sağlıkta yeni düzenleme!

Sağlıkta yeni düzenleme!

Ebru Cizdam'ın son görüntüleri ortaya çıktı!

Ebru Cizdam'ın son görüntüleri ortaya çıktı!

Akaryakıtta kritik 'fiyat' zirvesi! Benzin ve motorin fiyatını düşürecek çözüm yolda

Akaryakıtta kritik 'fiyat' zirvesi! Benzin ve motorin fiyatını düşürecek çözüm yolda

Kanlıca'daki yalısından yaptığı paylaşıma tepki

Kanlıca'daki yalısından yaptığı paylaşıma tepki

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.