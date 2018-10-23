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Erdoğan: "Milletime sesleniyorum, lütfen çocuklarınızı merdiven altına, haftasonu kurslarına, vesaire buralara teslim etmeyin."

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 15:23 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Milletime sesleniyorum, lütfen çocuklarınızı merdiven altına, haftasonu kurslarına, vesaire buralara teslim etmeyin."


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