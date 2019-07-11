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Erdoğan, milletvekilleri ile bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.07.2019 14:50 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 31 ilden 69 milletvekili ile bir araya geldi.

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 31 ilden 69 milletvekili ile bir araya geldi. 3 saat 20 dakika süren toplantının ardından açıklama yapılmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantı, saat 11.00'de başladı. Toplantıya aralarında Adana, Antalya, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa ve Trabzon’un da bulunduğu 31 ilden 69 milletvekili katıldı. Toplantı yaklaşık 3 saat 20 dakika sürdü. Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili milletvekilleriyle yaptığı kahvaltılı toplantılarını tamamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleri toplantısının ardından partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına katıldı.

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