Erdoğan, milletvekilleriyle iftarda bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasetin insan kazanma sanatı olduğunu belirterek, "Hiçbir arkadaşımızı hiçbir kardeşimizi kırmadan, kenara koymadan, vefasızlık etmeden sürekli yeni insanlar kazanarak önümüzdeki döneme hazırlanacağız, velev ki bizim gönlümüzü, kalbimizi kırsalar da." dedi. Erdoğan, partisinin genel merkezinde, AK Parti milletvekilleriyle iftar programında bir araya geldi. Konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan ve katılımcıların ramazanı şeriflerini tebrik eden Erdoğan, "Ramazan boyunca tuttuğumuz oruçların, eda ettiğimiz ibadetlerin, yaptığımız hayırların Rabb'im katında kabul olmasını diliyorum. Bayrama da ondan sonraki günlere de ülke ve millet olarak hep birlikte huzur, güven, sağlık, afiyet içerisinde girmemizi Rabb'imden niyaz ediyorum." diye konuştu. Milletvekillerinin bir yandan Meclis çalışmalarını diğer yandan parti programlarını ve seçim bölgelerindeki faaliyetlerini büyük bir gayretle, fedakarlıkla sürdürdüğünü bildiğini ifade eden Erdoğan, önlerinde 23 Haziran'da İstanbul Büyükşehir, 2 Haziran'da Artvin'in Yusufeli, Denizli'nin Honaz ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleriyle, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde tekrarlanacak belediye başkanlığı seçimleri olduğunu hatırlattı. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeyi kesince... Aydın'da ‘İftar topu’ geleneği devam ediyor Vali Doğan, Türkmenlerle iftarda buluştu

Erdoğan, "Bu seçimleri de ihmal etmemeli, her birinin üzerinde ayrı ayrı önemle durmalıyız. Meclis'in de gündemi oldukça yoğun, gerek komisyonların gerek Genel Kurulun gündeminde ilgili kesimlerin sabırsızlıkla takip ettiği düzenlemeler bulunuyor. Tabii milletimiz bizden her alanda hizmetler, icraatlar, reformlar bekliyor. İnşallah bunların hepsini de birlikte hayata geçirecek, partimizin kurulduğu günden beri hep yanımızda olan milletimize vefa borcumuzu ödeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Genel Merkez ile Meclis Grubu arasındaki ahenk ne kadar iyi olursa, yaptıkları işlerin veriminin o derece artacağını aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "AK Parti bir kadro partisi olarak kurulmuş, bugüne kadar kazandığı başarılara da hep istişareyle, ekip çalışmasıyla, dayanışmayla ulaşmıştır. Bundan sonraki başarılarımızın yolu da işte bu birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirmekten geçiyor. 24 Haziran Genel Seçimleri'nde elde ettiğimiz neticelerin enine boyuna sorgulamasını yapma imkanı bulamadan mahalli seçimlere girmek zorunda kaldık. Milletvekilliği seçiminde yeterli başarıyı elde edemediğimiz yerlerin çoğunda belediye başkanlığı seçiminde de sıkıntılar yaşadık. Demek ki ortada üzerinde hassasiyetle durmamız gereken sorunlar var. Bunların hiçbirini de gözden kaçırıyor değiliz."

Tüm şehirlerle ilgili değerlendirmelerini yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, "Siyaset insan kazanma sanatıdır. Hiçbir arkadaşımızı hiçbir kardeşimizi kırmadan, kenara koymadan, vefasızlık etmeden sürekli yeni insanlar kazanarak önümüzdeki döneme hazırlanacağız, velev ki bizim gönlümüzü, kalbimizi kırsalar da. Bu konuda en büyük desteği doğrusu sizlerden bekliyorum. AK Parti ve Türk siyasetini yeni vizyonlarla, yeni projelerle, yeni isimlerle hep birlikte zenginleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu. - "Milletimize çok iyi anlatmamız gerekiyor" Önlerindeki kısa vadeli en önemli işlerinin yenilenme kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: "Her şeyden önce bu seçimlerin niçin yenilendiğini milletimize çok iyi anlatmamız gerekiyor. Seçim kanununda geçtiğimiz yılın mart ayında yapılan bir değişiklikle sandık kurulu başkanı ve bir üyesinin kamu görevlisi yani memur olması şartı getirilmiştir. 24 Haziran 2018 seçimlerinde kanunun bu hükmüne aykırı herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz çünkü ilçe seçim kurulları sandık kurulu memur üyelerinin listelerini partilere vermiyordu. 31 Mart seçimlerinde büyükşehir seçimleri konusundaki usulsüzlükleri, eksikleri, hataları araştırırken sandık kurulu üyeleriyle ilgili yanlışı da tespit ettik, bu bizim için bir fırsat oldu."

- "20 bine yakın usulsüz atama" Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimlerindeki tek sorunun 62 bin sandık kurulu üyesinden 20 bine yakınının usulsüz atanması olmadığına dikkati çekerek, şunları söyledi: "Çok ciddi yolsuzluklar yapıldı. Ayrıca oy sayım ve döküm cetvellerine ilişkin de çok ciddi yanlışlar belirledik. Mesela oy sayım ve döküm cetvellerinden 5 bin 388'i mühürsüz, 694'ü imzasız iken 214'ü tamamen boştur, 498'i de eksik doldurulmuştur. Yine bu cetvellerden 919'unda rakam belirtilmemiştir. Bin 135'inde de sayı eksikliği bulunduğu görülmüştür. Yüksek Seçim Kurulu partimizin yaptığı itiraz üzerine kanuna aykırı sandık kurulunu üyesi atanan 22 sandıktaki oy sayım ve döküm cetvellerinin kayıp olduğunu ve sisteme boş olarak işlendiğini de tespit etmiştir. Yine Yüksek Seçim Kurulu, kanuna aykırı sandık kurulu üyelerinin görev yaptığı 101 sandıktaki oy sayım döküm cetvellerinin imzasız, mühürsüz ve yazıları eksik olarak sisteme işlendiğini belirlemiştir." Böylece kanuna aykırı her iki işlemin birden gerçekleştiği toplamda 42 bin oya tekabül eden 123 sandığın ortaya çıkarıldığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Esasen bize göre rakam çok daha büyüktür ama Yüksek Seçim Kurulunun resmen kayıt altına aldığı rakam budur. Bu 123 sandıktaki 42 bin oyun akıbetinin tespiti mümkün olamayacağı için aradaki farkın 13 binlere düşmüş olmasını da göz önüne alan Yüksek Seçim Kurulu haklı olarak seçimin yenilenmesi kararını vermiştir. Görüldüğü gibi Yüksek Seçim Kurulunun kararı sadece sandık kurulu üyelerinin usulüne uygun atanmamış olmasına dayanmıyor. Kurul kararını verirken hem bu durumu hem de oy sayım döküm cetvellerindeki usulsüzlükleri gözeterek her ikisinin birden çakıştığı sandıkları dikkate almıştır." - YSK'nin Maltepe ve Büyükçekmece kararı Yüksek Seçim Kurulunun AK Parti'nin Büyükçekmece ve MHP'nin de Maltepe ilçe belediye başkanlığı seçimlerine yönelik yaptığı itirazı reddettiğini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti: "Her iki belediye başkanlığını da CHP'nin kazanmış olmasına rağmen biz bu kararı saygıyla karşıladık. Kars'ı reddetmiştir, Iğdır'ı reddetmiştir. Buna karşı böyle her taraf ayağa kaldırılmış mıdır? Hayır. Seçimin yenilenmesi kararını itibarsızlaştırmak isteyenler ısrarla şunu söylüyor, 'aynı zarfa 4 farklı oy konduğu halde nasıl olur da sadece büyükşehir seçimleri yenilenir.'