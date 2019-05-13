Erdoğan milletvekilleriyle iftarda bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekillerine, "Bayram tatiliyle birlikte tamamen İstanbul'a yoğunlaşacaksınız. Memleket değil, İstanbul. Memleketine gitmek isteyenlere de hayır, bu seçimde memleket yok. Bayramı burada kutlayacağız." dedi. Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti milletvekilleriyle iftar programında bir araya geldi. AK Parti olarak tüm itiraz sürecini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı oylarında gördükleri sorunlar üzerinden devam ettirdiklerini ve neticeye ulaştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benzer bir yolu takip ettiğimiz Büyükçekmece'de mücadelemiz ise olumsuz sonuçlandı. Böyle oldu diye tüm Türkiye'yi, tüm dünyayı ayağa mı kaldıracağız? Büyükşehir'de seçimin yenilenmesini gerektirecek delillere ulaşan Yüksek Seçim Kurulu, Büyükçekmece'de böyle bir sonuç çıkartamamıştır. Hukuka saygının gereği olarak, bu kararı gerekirse eleştiririz ama 'Şeriatın kestiği parmak acımaz' diyerek sonucuna teslim oluruz. Nitekim de öyle yaptık, herkesi de bu yola davet ediyoruz." ifadelerini kullandı. Bunlar da ilginizi çekebilir Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları İmamoğlu: 24 Haziran'da zaman kaybetmeden yolumuza devam edeceğimizi biliyoruz Aydın'da ‘İftar topu’ geleneği devam ediyor

Gerek medyada gerek sokakta ve gerekse de evlerde hala İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının itirazının sağlıklı şekilde anlaşılmadığına değinen Erdoğan, şunları kaydetti: "Bir zarfa konulan dört oydan biri ile ilgili seçim yenilenmesi kararının nasıl ve ne için verildiğini izah etmeden onun devamını getiremeyiz. Nitekim karşı taraf da en çok bunun üzerine gidiyor. İlçeler bazında tek tek anlam taşımayan, sonuca etki etmeyen oyların Büyükşehir toplamında nasıl bir etkiye sahip olduğunu ısrarla milletimizin gözünden kaçırmaya çalışıyorlar. Hakikatlerin er veya geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. İstanbul seçimleriyle ilgili hakikatler işte şimdi ortaya çıkmıştır. Yeter ki biz bunu milletimize en doğru şekilde anlatabilelim. Unutmayınız, en etkili anlatma yöntemi de yüz yüze yapılandır. Tabii, 31 Mart seçimlerinden alacağımız tek ders bu değildir." - "Kimsenin davayı sekteye uğratmasına rıza göstermeyeceğiz" Sandıklara sahip çıkma konusundaki en küçük bir zafiyetin nasıl sonuçlara yol açacağının görüldüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aynı şekilde seçim çalışmalarında sergilenen dağınıklığın, yapılan yanlışların, bencilliklerin, tembelliklerin, içe dönük mücadele anlayışının bizi nerelere getirdiğini de hep birlikte gördük." dedi.

Erdoğan, şunları dile getirdi: "Açık konuşuyorum, AK Parti'yi milletin partisi değil de kendi heva ve heveslerinin aracı gibi görenlerin bu çatı altında yeri yoktur. Gerek 24 Haziran'daki milletvekilli gerek 31 Mart'taki belediye başkanlığı seçimleri bu bakımdan bize çok kıymetli dersler vermiş, çok önemli fotoğraflar göstermiştir. Türk milletinin tarihinin en kritik mücadelelerinden birini verdiği dönemde, partimizi zayıf düşürme pahasına kendi ajandalarını öne çıkaranlara izin vermeyeceğiz." İslam dünyası ve dünyadaki tüm mazlum ve mağdurlar kalplerini Türkiye'ye çevirmişken kimsenin kendi hırsı uğruna bu büyük davayı sekteye uğratmasına rıza göstermeyecekleri uyarısında bulunan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Unutmayın, şu anda herkes 31 Mart'ı izlediği gibi şimdi de 23 Haziran'ı takip ediyor, dünyada, 'Acaba Türkiye'de ne olacak, İstanbul'da ne olacak?' Kendi ailemiz, arkadaşlarımız, dostlarımız dahil hiç kimsenin hatırı için böyle bir vebalin altına giremeyiz. Aksi takdirde bunun hesabını Allah da sorar, millet de sorar, ümmet de sorar. Türkiye'de hiçbir seçimin sıradan seçim olmadığını, tüm dünyanın gözünün üzerimizde olduğunu fark etmeyen herhalde yoktur. Bir belediye başkanlığı seçimi için Avrupa'sından Amerika'sına herkes seferber olursa bunun arkasında başka şeyler aramak herhalde hakkımızdır.

Niçin Avrupa, niçin Amerika İstanbul seçimiyle bu kadar ilgileniyor da Amerika'da 3 milyon az oy almasına rağmen Trump'ın seçilmesiyle ilgilenmiyor? Veya Avustralya'da 2 yıl sonra cumhurbaşkanlığı seçimi iptal ediliyor da ne için bununla ilgilenmiyorlar? Belçika'da yine aynı şekilde bir seçim iptali yapılıyor. Niçin Belçika ile kimse ilgilenmiyor? Ne ülkemden ne Avrupa'dan böyle bir ilgilenmeyi duydunuz mu? Yok, İstanbul ile hepsi ilgileniyor. Neden? Seçimi kazandığı halde oyları çalınan AK Parti. Burada cevap çok basit, oyları çaldılar. Bir tarafta oy çalanlar var, diğer tarafta milli iradeye sahip çıkanlar var." - "Bayramı burada kutlayacağız" Erdoğan, "İşte şimdi bu mücadeleyi bu seçimde böyle vereceğiz. Bir tarafta oy çalanlar var, bir tarafta milli iradeye sahip çıkanlar var. Bunu şimdi gerçekleştireceğiz. Üstelik bu çevrelerin hiçbiri gerçekte ne olduğunu merak bile etmiyor. Sadece bize çelme takmak için fırsat bulmuş olmanın hırsıyla saldırıyor." değerlendirmesinde bulundu. İstanbul Büyükşehir seçimlerine de bu anlayışla bakmaları gerektiğine dikkati çeken Recep Tayyip Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Siyasette kazanmak da var, kaybetmek de. Kazanırsak İstanbul'a ve onun en önemli temsilcisi olduğu kadim medeniyetimize en güzel hizmetleri yapmanın gayreti içinde olacağız. Kaybedersek 2023'e kadar olan dönemi ülkemize ve şehirlerimize en güzel hizmetleri kazandırarak bir sonraki seçimde yeniden milletimizin gönlüne daha güçlü şekilde girmenin mücadelesini vereceğiz. Bunun için seçim tarihine kadar geçecek her günü dolu dolu değerlendireceğiz. Sizlerden, Meclis çalışmalarına ara verene kadar genel kurul günleri Ankara'da, diğer günler İstanbul'da çalışmalarınızı yürütmenizi istiyorum. Burada özellikle İstanbul'daki karargahla irtibat halinde bunu yürütmenizin faydasını ifade etmek istiyorum çünkü tüm milletvekili arkadaşlarımın İstanbul'da karşılıkları var. İstanbul, 81 vilayetimizin temsilcisinin olduğu bir şehir. Hele hele ilk 22 sıra yoğun nüfusları olan bir demografik yapıdır. 22 vilayet bayağı yüksek." - Hemşehri dernekleriyle buluşmalar Milletvekillerine İstanbul'daki hemşehri dernekleriyle sık sık buluşmaları gerektiğini anlatan Erdoğan, seçimi kendi lehlerine çevirmek için çok çalışacaklarını dile getirdi.