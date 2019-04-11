Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar ile Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı kabul etti 

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Milli Savunma Bakan\u0131 Hulusi Akar\u2019\u0131 ve Diyanet \u0130\u015fleri Ba\u015fkan\u0131 Ali Erba\u015f'\u0131 Be\u015ftepe'de ayr\u0131 ayr\u0131 kabul etti.\nFOTO\u011eRAF\nANKARA (DHA) Canl\u0131 yay\u0131nda h\u0131\u00e7k\u0131r\u0131klara bo\u011fuldu! 'Her g\u00fcn soyunurdum, para kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131...'Villa Mu\u00a0\u0130lkbahar-Yaz 2019 koleksiyonu\u00a0tan\u0131t\u0131ld\u0131Hava almak i\u00e7in evden \u00e7\u0131kt\u0131, bir haftad\u0131r kay\u0131p
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