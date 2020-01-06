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  4. Erdoğan: MİT'in yurt dışı operasyon kabiliyeti artırılacak

Erdoğan: MİT'in yurt dışı operasyon kabiliyeti artırılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 16:56 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan MİT'in yurt dışı operasyon kabiliyetinin artırılacağını, yurt dışında daha fazla örtülü faaliyet yürüten bir istihbarat yapısı hedeflediklerini söyledi.

Erdoğan: MİT'in yurt dışı operasyon kabiliyeti artırılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın (MİT) Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Bağlıca semtinde inşa edilen yeni binasının hizmete açılış töreninde konuştu.

Yeni teknolojilerin ve operasyonel yöntemlerin geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Erdoğan, "Milli İstihbarat Teşkilatımızın ülke içindeki görevlerini azaltarak yurt dışı operasyon kabiliyetini artırmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde yurt dışında daha fazla örtülü faaliyet yürüten, teknik ve siber istihbaratta daha etkin bir istihbarat yapısı hedefliyoruz" dedi.

Bölgedeki gerilimlere değinen Erdoğan istihbarın geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı. Erdoğan, "Bugün olduğu gibi gelecekte de sınırlarımız içinden ve dışından ülkemize yönelik tehditlerin süreceği açıktır. Öyleyse bizim de diğer alanlarla birlikte ve hatta öncelikli olarak istihbaratımızı bu gerçeğe uygun şekilde geliştirmemiz şarttır" şeklinde konuştu.

Uydu üretimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan veri temini ve görüntü istihbaratı başta olmak üzere teknik istihbaratta gelinen noktayı görüntü uyduları ile bir adım öteye taşımakta kararlı olduklarını söyledi. Erdoğan "Görüntü istihbaratında daha yüksek mesafeden, daha fazla alanı kapsayan, sürekli izleme imkanı sunan, hava koşullarından bağımsız çalışabilen bir kapasiteye ihtiyacımız olduğu anlaşılıyor" dedi ve uydunun bir an önce üretilerek faal hale getirilmesi için TÜBİTAK başta olmak üzere ilgili kurumların önemli sorumlulukları olduğunu söyledi.

Erdoğan teknolojik gelişmelere değinerek MİT'in siber alana daha fazla eğilmesi gerektiğini kaydetti. Erdoğan, "İnternetin teröristlerce ve casuslarca oldukça etkin şekilde kullanıldığı bir dönemde, teşkilatın siber alana daha fazla eğilmesi kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.

DW / SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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