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Erdoğan: "Moldova'nın FETÖ iltisaklı kişilerin iadesine verdiği desteğe teşekkür ediyor, okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini bekliyoruz."
Erdoğan: "Moldova'nın FETÖ iltisaklı kişilerin iadesine verdiği desteğe teşekkür ediyor, okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini bekliyoruz."
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30.12.2019 19:20 |
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Erdoğan: "Moldova'nın FETÖ iltisaklı kişilerin iadesine verdiği desteğe teşekkür ediyor, okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini bekliyoruz."
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