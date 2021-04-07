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Erdoğan Montrö bildirisinden ötürü CHP'yi suçladı

07.04.2021 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP’ye yüklenen Erdoğan Montrö bildirisinden ötürü CHP'yi suçladı.

Erdoğan "Bu amiraller talimatı kendi başkomutanları olan Kılıçdaroğlu'ndan alıyorlar" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP’ye yüklendi. "Çok açık net söylüyorum, şu anda bu emekli generallerin merkezinde CHP’nin kendisi vardır" diyen Erdoğan "Kendi iktidarını ülkenin ve milletin felaketinde gören bu habis zihniyeti, en az teröristler ve darbeciler kadar tehlikeli görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan "CHP Genel Başkanı ve şürekası, tüm konuşmalarında, hafıza-i beşerin nisyanına güvenerek, yarısı yalan, yarısı yanlış bir sürü iddia ortaya atıyorlar. Öyle ki bir grup emekli amiralin, buram buram darbe iması kokan açıklamalarını, ekonomiyle ilgilendirerek 'gündem saptırma' olarak aklamaya çalışacak kadar şirazesinden koptu" diye konuştu.

Erdoğan, "Türkiye daha 15 Temmuz acısının yaralarını saramamışken, bir grup emekli askerin aslı astarı olmayan meseleler üzerinden milli iradeyi, ülkenin seçilmiş yönetimini tehdit etmelerini küçümseyen, darbecinin ta kendisidir" dedi.

"En az teröristler ve darbeciler kadar tehlikeli görüyoruz"

"Kendi iktidarını ülkenin ve milletin felaketinde gören bu habis zihniyeti, en az teröristler ve darbeciler kadar tehlikeli görüyoruz" diyen Erdoğan, "Hem teröristleri ve darbecileri aklıyorlar hem de ekonomi üzerinden milletimizin, özellikle de gençlerimizin umudunu kırarak, ülkemizi güven ve istikrar yerine kaos iklimine yönlendirmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu dün hızını alamayıp işi, salgınla mücadelede en önemli referans kaynağımız olan, ülkemizin kendi alanlarının en yetkin isimlerinden oluşan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'na saldırmaya kadar vardırdı. Vah zavallı" ifadelerini kullanan Erdoğan "Sağlık Bakanı'nın atılacak tırnağı olsan ne ala, değilsin. O kadar zavallısın" dedi.

Erdoğan, "İşin acı tarafı, düşmanın kılıcıyla kendi ülkesine saldıran profile sahip bir ekibin, ülkenin ikinci büyük partisini adeta işgal etmiş olmasıdır. Bunlar, Türkiye işgal edilse, keyifle kadeh kaldıracak kadar kendi ülkelerinden nefret eder hale gelmiştir" diye konuştu.

"Rabbime, bana böyle bir ordunun 'başkomutanı' sıfatını bahşettiği için binlerce kez hamdüsenalar ediyorum" diyen Erdoğan Montrö bildirisini imzalayan emekli amiralleri kast ederek "Bu amiraller talimatı kendi başkomutanları olan Kılıçdaroğlu'ndan alıyorlar" dedi.

DW / EC, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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