Erdoğan Montrö bildirisinden ötürü CHP'yi suçladı

Erdoğan "Bu amiraller talimatı kendi başkomutanları olan Kılıçdaroğlu'ndan alıyorlar" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP’ye yüklendi. "Çok açık net söylüyorum, şu anda bu emekli generallerin merkezinde CHP’nin kendisi vardır" diyen Erdoğan "Kendi iktidarını ülkenin ve milletin felaketinde gören bu habis zihniyeti, en az teröristler ve darbeciler kadar tehlikeli görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan "CHP Genel Başkanı ve şürekası, tüm konuşmalarında, hafıza-i beşerin nisyanına güvenerek, yarısı yalan, yarısı yanlış bir sürü iddia ortaya atıyorlar. Öyle ki bir grup emekli amiralin, buram buram darbe iması kokan açıklamalarını, ekonomiyle ilgilendirerek 'gündem saptırma' olarak aklamaya çalışacak kadar şirazesinden koptu" diye konuştu.

Erdoğan, "Türkiye daha 15 Temmuz acısının yaralarını saramamışken, bir grup emekli askerin aslı astarı olmayan meseleler üzerinden milli iradeyi, ülkenin seçilmiş yönetimini tehdit etmelerini küçümseyen, darbecinin ta kendisidir" dedi.