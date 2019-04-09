Erdoğan-Morales ortak basın toplantısı

Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales, Latin Amerika'da siyasi görüşü ne olursa olsun askeri müdahaleye karşı olduklarını belirterek, "ABD'nin eli ile Venezuela'ya başkan tayin edilmesinden hiç mutlu değiliz. Bunu onaylamıyoruz." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bolivya Devlet Başkanı Morales, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Morales, iki ülke arasında daha fazla dostluk kurmanın önemli olduğunu dile getirerek, "Bunu başarabileceğimize inanıyorum çünkü aynı düşünceleri paylaşıyoruz ve bütünleşmede de bunu yapacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

- Venezuela'daki gelişmeler

Türkiye'nin Venezuela ile ilgili tutumuna katıldıklarını vurgulayan Morales, "Venezuela'nın devletini, hükümetini, halkını çok iyi tanıyorum. Venezuela halkı da devrimci bir halktır. İktisadi sorunlarına rağmen bağımsızlığını ve devlet egemenliğini savunan bir ülkedir. Venezuela halkı onurunu ve kimliğini savunan bir ülkedir. Bu yüzden onları destekliyoruz." ifadelerini kullandı.