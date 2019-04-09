Erdoğan-Morales ortak basın toplantısı

Bu konuda gereken her türlü desteği vereceklerini belirten Recep Tayyip Erdoğan, gelecek yıl Türkiye ve Bolivya arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilişinin 77'nci yıl dönümünün kutlanacağını bildirdi.

Türkiye'nin geçen yıl La Paz Büyükelçiliğini açtığını anımsatan Erdoğan, Bolivya'nın da Ankara'da büyükelçilik açma kararı almış olmasının kendilerini memnun ettiğini, bunun süratle gerçekleşeceğine inancının tam olduğunu dile getirdi.

Konuşmasına Morales'in Bolivya'dan Türkiye'ye devlet başkanı düzeyinde yaptığı ilk resmi ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tarihi ziyaretin iki ülke arasında yeni bir köşe taşı olacağına inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bolivya'nın Filistin davasına, özellikle de Kudüs'ün statüsü ve Filistinli sivillerin korunmasına yönelik verdiği desteğe teşekkür ediyorum. Bunun yanında Golan Tepeleri'yle alakalı yaklaşımını da takdirle izliyoruz." dedi.

Erdoğan, bu amaçla 2020'de her iki ülkede özel etkinlikler düzenleneceğini, bu etkinliklerin beşeri ilişkilerin gelişmesine katkı sunmasını temenni ettiğini ifade etti.

Görüşmelerinde Karma Ekonomik Komisyonun ilk toplantısının bu yıl içinde yapılması konusunda mutabık kaldıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik ve ticari ilişkilerin son dönemde ciddi sıçrama yaşadığını belirtti.

Ticaret hacminin son 2 yılda yüzde 250 oranında bir atışla 113 milyon dolara ulaştığına değinen Erdoğan, "Sayın Morales'le bu rakamın iki ülkemiz açısından çok düşük olduğunu ve kendimize bir hedef belirlememizde fayda olduğunu ve bunun da 500 milyon dolar olarak ilk etapta belirmemizde fayda var dedik ve bunda mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Ekonomik ilişkilerin hukuki zeminin güçlendirilmesi, karşılıklı yatırımların artırılması ve enerji gibi sektörlerde ortak girişimlere imza atılması konularını da ele aldıklarına değinen Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hidroelektrik sistemler, termik santraller, jeotermal sistemler olsun, bunun yanında güneş enerjisi olsun ve bütün bunlarla beraber bu alanda atacağımız adımlarla her iki tarafın özellikle gerek iş adamlarının ortak girişimiyle BOT sistemi olabilir veyahut da çok daha farklı bir şekilde milli bütçeye dayalı olarak olabilir, bunları da inşallah yapacağımız ilk iade ziyaretinde geniş bir iş adamları ekibiyle bizler de Bolivya'ya gitmeyi planlıyoruz."