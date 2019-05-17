Erdoğan: Muhtarlık seçimlerinin belediye başkanlığı seçimlerinden ayrılmasında yarar var

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Muhtarlarıyla İftar programına katıldı. Programa Erdoğan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı.

Erdoğan, programda yaptığı konuşmada sözlerine "Bizim gözümüzde muhtar, mahallesindeki her bir hanenin sevincini de hüznünü de eksiğini de en iyi şekilde bilmesi gereken kişidir." diyerek başladı. Erdoğan, "Muhtarlık seçimlerinin de belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinden ayrılmasında yarar var. Muhtarlık seçimlerinin, belediye başkanlığı seçimlerinden önce veya sonra yapılması, her iki seçimin de daha sağlıklı yürümesini temin edecektir. Biliyorsunuz, muhtarlıklarımızı hem yönetim sistemi içindeki yerine hem de özlük hakları itibarıyla bugünkü konumlarına biz getirdik. Özlük haklarının yanında 'silah' dediniz silah da verdik, hem de geri iade edilmemek üzere. İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir Muhtarlar Daire Başkanlığı ve Muhtarlık Bilgi Sistemi'ni de biz kurduk. Daha önce böyle bir şey yoktu. Bu nedir biliyor musunuz? Bu, muhtarlık müessesesine verdiğimiz önemin bir ifadesidir. Valilerimize, kaymakamlarımıza ve belediye başkanlarımıza, muhtarlarımızla yakından ilgilenmeleri konusunda kesin talimatlarımız var. İnşallah önümüzdeki dönemde sizlerle el, gönül, fikir birliği içinde mahallelerimize ve ülkemize çok daha büyük hizmetlere beraberce imza atacağız." dedi.

"KASITLI VEYA SEHVEN YAPILMIŞ DAHA PEK ÇOK YANLIŞI DA ORTAYA ÇIKARDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar vermesi, hiç şüphesiz sizlerin de en önemli gündem maddesidir. Bu konuda kafaların hala net olmadığını görüyorum. Bunun için seçimlerin yenilenmesi kararının niçin verildiğini bir kez de sizlerle paylaşmak istiyorum. Seçim kanununda geçtiğimiz yılın mart ayında yapılan bir değişiklikle, sandık kurulu başkanı ve bir üyesinin kamu görevlisi veya diğer adıyla memur olması şartı getirilmiştir. Dikkat edin memur. Yani herhangi bir işçi, sözleşmeli veya fark etmez, sandık kuruluna başkan olamaz veya ikinci bir üye olamaz. Niye? Çünkü memur olması şart. Yani 657 sayılı kanun, bununla memur. Bu hüküm ilk olarak 24 Haziran 2018 seçimlerinde uygulandı. İlk seçim kurulları, sandık kurulu memur üyelerinin listelerini partilere vermediği için, 24 Haziran 2018 seçimlerinde bu kuralın ne derece uygulandığını bilmiyoruz. Biz bu konudaki sorunu, 31 Mart seçimlerinde, büyükşehir seçimlerinde aradaki farkın sürekli azalması sebebiyle, seçimin tüm aşamalarını mercek altına alınca tespit ettik. İnceleme ve araştırmalarımız sırasında sadece sandık kurulu üyeleriyle ilgili usulsüzlüğü belirlemekle kalmadık, kasıtlı veya sehven yapılmış daha pek çok yanlışı da ortaya çıkardık." diye konuştu.

"KANUNA AYKIRI HER İKİ İŞLEMİN BİRDEN GERÇEKLEŞTİĞİ TOPLAMDA 42 BİN OYA TEKABÜL EDEN 123 SANDIK ORTAYA ÇIKARTILMIŞTIR"

31 Mart seçimlerinde hem sandık kurulu üyelerinin atanması hem de oy sayım ve döküm cetvelleri konusunda çok ciddi hatalı işlemlerinin olduğunu belgeleriyle Yüksek Seçim Kurulu'na bildirdiklerine aktaran Erdoğan, "Şu rakamlara özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. İstanbul'daki yaklaşık 62 bin sandık kurulu üyesinden 20 bine yakını kanuna aykırı atanmıştır. Oy sayım ve döküm cetvellerinden ise 5 bin 388'i mühürsüzdür, 694'ü imzasızdır, 214'ü tamamen boştur, 498'i eksik doldurulmuştur, 919'unda rakam belirtilmemiştir, bin 135'inde de sayı eksikliği bulunmaktadır. Üstelik bunlar sadece bizim tespit edebildiğimiz usülsüzlüklerdir. Bir başka ifadeyle, şaibeli sandık kurulu üyeleri, 22 sandığın oyunu yok etmiştir. Yine Yüksek Seçim Kurulu, kanuna aykırı sandık kurulu üyelerinin görev yaptığı 101 sandıktaki oy sayım döküm cetvellerinin imzasız, mühürsüz ve yazıları eksik olarak sisteme işlendiğini belirlemiştir. Böylece kanuna aykırı her iki işlemin birden gerçekleştiği toplamda 42 bin oya tekabül eden 123 sandık ortaya çıkartılmıştır." şeklinde konuştu.