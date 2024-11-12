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Erdoğan ‘müjdelerimiz olacak’ demişti! Abdülkadir Selvi’den ‘askeri operasyon’ kulisi: ‘Tüm hazırlıklar tamam ama…’

12.11.2024 09:13
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘müjdelerimiz olacak’ çıkışının yankıları devam ediyor. Bir yanda MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan’ çıkışı kulislerde konuşulmaya devam ederken bir yanda da Suriye’ye yeni bir askeri operasyon ihtimalinin masada olduğu iddiaları ortaya atıldı. Abdülkadir Selvi bugünkü yazısında "Askeri operasyon seçeneği gündemde. Talimat verildiği anda girebiliriz deniliyor. Ama bugünden yarına başlayacak bir sınır ötesi operasyon havası almadım" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ‘müjdelerimiz olacak’ demişti! Abdülkadir Selvi’den ‘askeri operasyon’ kulisi: ‘Tüm hazırlıklar tamam ama…’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ekim tarihinde AK Parti Grubu’ndaki yaptığı konuşmanın yankılar devam ediyor. Erdoğan konuşmasında “Önümüzdeki dönemde milletimize, hem boydan boya tüm güney sınırlarımızın güvenliğini, hem insanımızın can ve mal emniyetini garanti altına alacak yeni müjdelerimiz olacak” ifadelerini kullanmıştı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi de bugünkü yazısında Erdoğan'ın yaptığı bu açıklamalardan yola çıkarak Sınır ötesi operasyon gündemde mi?” sorusunu yeniden gündeme getirdi. Selvi yazısında askeri harekât seçeneğinin de masada olduğunu belirterek "Görüştüğüm kaynaklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çıkışının sadece sınır ötesi operasyon olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söylüyorlar. Daha geniş açıdan bakılması gerektiğinin üzerinde duruyorlar" dedi.

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Selvi’nin yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine iki açıdan bakılıyor. Askeri harekât seçeneği masada. Ortadoğu'da sahada varsanız, askeri gücünüz varsa diplomasi masasında da ancak o kadar etkili oluyorsunuz.

‘BÖLGEDE RİSKLER DE FIRSATLAR DA ARTIYOR’

Ama görüştüğüm kaynaklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çıkışının sadece sınır ötesi operasyon olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söylüyorlar. Daha geniş açıdan bakılması gerektiğinin üzerinde duruyorlar. 'Bölgede riskler artıyor ama aynı zamanda yeni fırsatlar da doğuyor. Riskleri ve fırsatları birlikte değerlendiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanının bu açıklamasını jeostratejik açıdan okumakta yarar var' diyorlar.

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'DİPLOMASİYE DE ŞANS TANINIYOR'

Askeri operasyon seçeneği gündemde. Tüm hazırlıklar yapılmış durumda. Talimat verildiği anda girebiliriz deniliyor. Ama bugünden yarına başlayacak bir sınır ötesi operasyon havası almadım.

Diplomasiye de şans tanınıyor. Askeri operasyon yapmamıza gerek kalmadan PKK-YPG varlığı sınırlarımızdan 30-40 kilometre aşağıya çekilebilir. Bu yönde arka kapı diplomasisi gündemde diyorlar. 'En büyük zafer, savaşsız elde edilen zaferdir' sözü hatırlatılıyor.

Erdoğan yeniden aday olabilecek mi? En güçlü seçenek açıklandı Erdoğan yeniden aday olabilecek mi? En güçlü seçenek açıklandı
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
suriye Abdulkadir Selvi Recep Tayyip Erdoğan askeri operasyon sınır
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