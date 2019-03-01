Erdoğan müjdeyi duyurdu! 2 buçuk milyon yeni istihdam mesajı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:

Bugün Sarp Gümrük Kapısı'nın yeni bölümünü açıyoruz. İşte biz buyuz. Artvin hizmetin, eserin, yatırımın kıymetini çok iyi bilir. Bunun için Artvin'in 31 Mart'ta tercihini AK Parti'den gönül belediyeciliğinden yana kullanacağına inanıyorum. Artvin 31 Mart'ta bir kez daha milli iradeye sahip çıkıyor muyuz? Bir kez daha tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi, gönül işi diyor muyuz? 31 Mart'ta mührü gönül belediyeciliğine vuruyor muyuz? Merkezde ve tüm ilçemizde belediye başkan adaylarımıza sahip çıkıyor muyuz? Maşallah, işte gönül verdiğim Artvin budur.

ARTVİN'İ DAHA BÜYÜK HİZMETLERLE BULUŞTURACAĞIZ

Bu eserlerin şehrimize ve ülkemize kazandırılmasına emeği geçen bakanlarımıza, bakanlıklarımıza, hayırseverlerimize şükranlarımı özellikle sunuyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde daha büyük hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceğiz. Şimdi sizlere tekrar sesleniyorum: Artvin 31 Mart'ta bir kez daha hizmet siyasetini tercih ediyor muyuz? Memleket işi gönül işi diyen kadrolarla devam ediyor muyuz? Tercihimizi bir kez daha istikrar ve güvenden yana kullanıyor muyuz?