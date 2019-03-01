HABER

Erdoğan müjdeyi duyurdu! 2 buçuk milyon yeni istihdam mesajı

SEÇİM HABERLERİ  | 01.03.2019 18:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Artvin'de düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan konuşmasında, "Bu yıl sonuna kadar TOBB ile birlikte çalışıyoruz. 2,5 milyon işsize inşallah iş temin edeceğiz" dedi.

Erdoğan müjdeyi duyurdu! 2 buçuk milyon yeni istihdam mesajı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:

Bugün Sarp Gümrük Kapısı'nın yeni bölümünü açıyoruz. İşte biz buyuz. Artvin hizmetin, eserin, yatırımın kıymetini çok iyi bilir. Bunun için Artvin'in 31 Mart'ta tercihini AK Parti'den gönül belediyeciliğinden yana kullanacağına inanıyorum. Artvin 31 Mart'ta bir kez daha milli iradeye sahip çıkıyor muyuz? Bir kez daha tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi, gönül işi diyor muyuz? 31 Mart'ta mührü gönül belediyeciliğine vuruyor muyuz? Merkezde ve tüm ilçemizde belediye başkan adaylarımıza sahip çıkıyor muyuz? Maşallah, işte gönül verdiğim Artvin budur.

ARTVİN'İ DAHA BÜYÜK HİZMETLERLE BULUŞTURACAĞIZ

Bu eserlerin şehrimize ve ülkemize kazandırılmasına emeği geçen bakanlarımıza, bakanlıklarımıza, hayırseverlerimize şükranlarımı özellikle sunuyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde daha büyük hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceğiz. Şimdi sizlere tekrar sesleniyorum: Artvin 31 Mart'ta bir kez daha hizmet siyasetini tercih ediyor muyuz? Memleket işi gönül işi diyen kadrolarla devam ediyor muyuz? Tercihimizi bir kez daha istikrar ve güvenden yana kullanıyor muyuz?

İSTİYORSANIZ KUZEY IRAK'TA KÜRDİSTAN VAR! DEFOL ORAYA GİT!

Bu seçim ülkemizin beka seçimidir. İstiyorsanız Kuzey Irak'ta Kürdistan var. Defol oraya gidin. Ne diyor 'Biz sırtımızı PYD'e dayadık' diyor, 'Biz sırtımızı PKK'ya dayadık' diyor. Peki biz sırtımızı kime dayadık? Halka ve Hakka dayadık.

BİZ SIRTIMIZI HALKA VE HAKKA DAYADIK BİZİM FARKIMIZ BU

‘Biz sırtımızı YPG'ye dayadık’ diyor. ‘Biz sırtımızı PKK'ya dayadık’ diyor. Biz sırtımızı halka ve hakka dayadık bizim farkımız bu. Şimdi de kalkmışlar yeni yeni bazı şeyler uyduruyorlar. Hükümetlerimizin döneminde 9 milyon yeni istihdam ortaya çıkardık. Bu sene de 2,5 milyon işsize istihdam sağlayacağız. Ülkemizi her yıl büyütmeye de devam ediyoruz.

Bay Kemal SSK'yı batırdı. SSK Genel Müdürlüğünü yapamayan birisi bir kasetle CHP'nin başına geldi. 10. seçimde de ona bir mağlubiyet daha yaşatmaya hazır mıyız?

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ardahan'a müjdeCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ardahan'a müjde
Flaş açıklama: Felaketin boyutlarını görebiliyor musunuz?Flaş açıklama: Felaketin boyutlarını görebiliyor musunuz?
Anahtar Kelimeler:
erdoğan işsizlik Artvin

En Çok Okunan Haberler

O ülkede şiddetli deprem!

O ülkede şiddetli deprem!

Bakanlık açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

Bakanlık açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

Şahin K. sosyal medyadan isyan etti: Hırsımdan ağladım

Şahin K. sosyal medyadan isyan etti: Hırsımdan ağladım

Albayrak müjdeyi verdi! İkinci kredi paketi geliyor

Albayrak müjdeyi verdi! İkinci kredi paketi geliyor

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ardahan'a müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ardahan'a müjde

Kanal İstanbul projesiyle ilgili açıklama: Felaketin boyutlarını görebiliyor musunuz?

Flaş açıklama: Felaketin boyutlarını görebiliyor musunuz?

İYİ Parti Muş Belediye Başkan Adayı Erkan Çelikoğlu adaylıktan çekildi

İYİ Parti'li isim adaylıktan çekildi

CHP Balçova'da Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığı düşürüldü

CHP'ye kötü haber! YSK adaylığını düşürdü

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

Mersin'de İYİ Parti'den sonra HDP'ye de kötü haber! Alaeddin Erdoğan aday olamayacak

Mersin'de İYİ Parti'den sonra HDP'ye de kötü haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.