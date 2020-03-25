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Erdoğan mülteciler konusunda "adil yük dağılımı" istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2020 13:46 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel bir telefon görüşmesi yaptı.

Erdoğan mülteciler konusunda "adil yük dağılımı" istedi

Görüşmede İdlib ve mülteciler meselesi ele alındı.Türkiye'nin sınır kapılarını göçmenlere açmasının ardından yaşanan gelişmeler üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, iki liderin İdlib ve mülteci meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkileri ele aldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, görüşmede "mülteciler için adil yük ve sorumluluk paylaşımı ile bu konuda uluslararası yükümlülüklere riayet edilmesi gerektiğine" vurgu yaptığı kaydedildi.

Dün hem Merkel hem de Erdoğan sınır kapılarındaki geçişler ve sığınmacılar konusunda açıklama yapmıştı.

Merkel Türkiye'nin Avrupa'dan daha fazla destek beklemesini anladığını, ancak bunu mültecilerin üzerinden yapmaya çalışmasının kabul edilemez olduğunu söylemişti.

İdlib'deki çatışmalar nedeniyle kitlesel bir göç olabileceği göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'nin şu anda büyük bir ödev ile karşı karşıya olduğunu söyleyen Merkel, Ankara'nın Brüksel'den daha fazla destek beklemesinin anlaşılabilir olduğunu kaydetmişti.

Erdoğan: AB Sorumluklarını yerine getirmemiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile Ankara'daki görüşmesi sonrasında İdlib’de 1,5 milyon insanın Türkiye sınırlarına dayanmış vaziyette beklediğini söyleyerek, "4 milyondan fazla sığınmacıya 9 yıldır evsahipliği yapan Türkiye'nin durumunu Avrupa ülkeleri maalesef anlamış değil " diye konuşmuştu.

Türkiye'nin 18 Mart 2016 tarihinde AB ile yayınladığı bildirideki taahhütlerini yerine getirdiğini söyleyen Erdoğan, bu kapsamda adil yük ve sorumluluk beklentilerinin yanıtsız kaldığını ifade etmişti. Erdoğan, "Avrupa Birliği sorumluluklarını yerine getirmemiştir. Avrupa Birliği bugün de çifte standart uygulamaktadır. Bakınız hala Avrupa Birliği üyesi ülkelerin önde gelenleri bizim sınırlara şu anda yürüyen mültecilerle ilgili Türkiye'nin burada yanlış yaptığını söyleyecek kadar çifte standart uyguluyorlar. Hani adil yük ve sorumluluk paylaşımı, bu yükü biz mi kaldıracağız?" ifadesini kullanmıştı.

DW, dpa , HT,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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