Erdoğan mülteciler konusunda "adil yük dağılımı" istedi

Görüşmede İdlib ve mülteciler meselesi ele alındı.Türkiye'nin sınır kapılarını göçmenlere açmasının ardından yaşanan gelişmeler üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, iki liderin İdlib ve mülteci meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkileri ele aldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, görüşmede "mülteciler için adil yük ve sorumluluk paylaşımı ile bu konuda uluslararası yükümlülüklere riayet edilmesi gerektiğine" vurgu yaptığı kaydedildi.

Dün hem Merkel hem de Erdoğan sınır kapılarındaki geçişler ve sığınmacılar konusunda açıklama yapmıştı.

Merkel Türkiye'nin Avrupa'dan daha fazla destek beklemesini anladığını, ancak bunu mültecilerin üzerinden yapmaya çalışmasının kabul edilemez olduğunu söylemişti.

İdlib'deki çatışmalar nedeniyle kitlesel bir göç olabileceği göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'nin şu anda büyük bir ödev ile karşı karşıya olduğunu söyleyen Merkel, Ankara'nın Brüksel'den daha fazla destek beklemesinin anlaşılabilir olduğunu kaydetmişti.