Erdoğan: Münbiç'in etrafında hendekler kazıyorlarmış mezarlarını hazırlıyorlar  (Ekiyle yeniden) 

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan terörle mücadele vurgusu yaparak, "Şimdi de Münbiç'in etrafında hendekler kazıyorlarmış. Doğru mezarlarını hazırlıyorlar. Bize fazla iş bırakmayacaklar anlaşılan o. Ülkemizin de caydırıcılığını en üst seviyeye taşımadan, bulunduğu bölgede barış ve emniyet içinde yaşaması mümkün değildir. Terörle mücadalede imha politikasına geçtik" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Stadyumu'nda Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi İkinci Dönem Sözleşmeli Astsubay Mezuniyet Töreni'nde konuştu. "ETTİĞİNİZ YEMİNİN, ÜSTÜNÜZDE TAŞIDIĞINIZ ÜNİFORMANIN HAKKINI VEREREK MESLEĞİNİZİ İCRA ETMENİZİ BEKLİYORUM"

Erdoğan, "Sizlerin heyecanına, gururuna şahitlik etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hepinizin alnından öpüyorum. Burada yurdumuzun dört bir köşesinde terör örgütlerine, çetelere insanımızın huzuruna kast eden alçaklara göz açtırmayacak şanlı Türk Jandarmasını görüyorum. Sizlerden az önce ettiğiniz yeminin, üstünüzde taşıdığınız üniformanın hakkını vererek mesleğinizi en iyi şekilde icra etmenizi bekliyorum" diye konuştu.

"ADI, SANI, CÜSSESİ NE OLURSA OLSUN HİÇ KİMSENİN VATANIMIZA GÖZ DİKMESİNE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Erdoğan, "Tüm dünyanın gözlerini diktiği stratejik bir bölgede yer alıyoruz. Bağımsızlığımızdan, onurumuzdan, milli bekamızdan taviz vermeyeceğiz. Bu coğrafyada özgürce yaşamayı sürdüreceğiz. Adı, sanı, cüssesi ne olursa olsun hiç kimsenin vatanımıza göz dikmesine asla izin vermeyeceğiz. Bağımsızlığımızı birilerinin lütfü ile kapalı kapılar ardında gerçekleşen kirli pazarlılarla elde etmedik. Biz bugünlere daha ömürlerinin baharındayken kahramanların fedakarlığı sayesinde geldik. En son 15 Temmuz gecesi olduğu gibi iradesini korumak için tanklara meydan okuyan Anadolu insanının cesareti sayesinde hala özgürce yaşayabiliyoruz" ifadelerini kullandı. "GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ TAM BİR KOORDİNASYON İÇİNDE GÖREVLERİNİ YAPTIKLARI SÜRECE ..."

Erdoğan, "Devletimiz milletimiz sırt sırta verdikçe, bu ülkeyi esir alabilecek hiç bir güç yoktur. Güvenlik güçlerimiz tam bir koordinasyon içinde görevlerini yaptıkları sürece kim tarafından himaye edilirse edilsin bize zarar verebilecek hiç bir terör örgütü yoktur" dedi.