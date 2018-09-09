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Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.09.2018 15:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: - "Tarihimiz boyunca sahip çıktığımız bu anlayış, vatandaşlarımızın din, dil, ırk, etnik köken ve inanç ayrımına maruz kalmaksızın, kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerinin de teminatıdır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı.

Erdoğan, yayımladığı mesajda, İbrani takvimine göre yılbaşını simgeleyen Roş Aşana vesilesiyle Musevi vatandaşlarına tebriklerini sundu.

"Bizler, toplumsal, kültürel, dini ve beşeri çeşitliliği zenginlik olarak telakki eden, din ve inanç özgürlüğüne büyük önem veren köklü bir medeniyetin mensuplarıyız." ifadesini kullanan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Tarihimiz boyunca sahip çıktığımız bu anlayış, vatandaşlarımızın din, dil, ırk, etnik köken ve inanç ayrımına maruz kalmaksızın, kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerinin de teminatıdır. Bu düşüncelerle, Musevilik inancının en önemli dini bayramlarından biri olan Roş Aşana münasebetiyle başta vatandaşlarımız olmak üzere tüm Musevilere tebriklerimi iletiyor, kendilerine esenlikler diliyorum."

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