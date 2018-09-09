Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı.
Erdoğan, yayımladığı mesajda, İbrani takvimine göre yılbaşını simgeleyen Roş Aşana vesilesiyle Musevi vatandaşlarına tebriklerini sundu.
"Bizler, toplumsal, kültürel, dini ve beşeri çeşitliliği zenginlik olarak telakki eden, din ve inanç özgürlüğüne büyük önem veren köklü bir medeniyetin mensuplarıyız." ifadesini kullanan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
"Tarihimiz boyunca sahip çıktığımız bu anlayış, vatandaşlarımızın din, dil, ırk, etnik köken ve inanç ayrımına maruz kalmaksızın, kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerinin de teminatıdır. Bu düşüncelerle, Musevilik inancının en önemli dini bayramlarından biri olan Roş Aşana münasebetiyle başta vatandaşlarımız olmak üzere tüm Musevilere tebriklerimi iletiyor, kendilerine esenlikler diliyorum."
'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Bakan'a sordu: Dijital kitap iddiaları doğru mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tiyatro sahnesindeki fotoğrafı!
Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var
Son dakika! İran’ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'den korkutan uyarı: Düşmanları korkutmak için gücünüzü artırın
Antalya'da düğüne haciz memuru şoku... Damat: Cebimdeki bütün para bu!
Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia
Düğünde havaya ateş açtılar! Yaralılar var
Bakan Selçuk'tan dikkat çeken mesajlar: Kıyameti koparmamız lazım
80 bin kişi alınacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum