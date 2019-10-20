Erdoğan: ‘Mutabakata Uyulmadığı Takdirde Harekat Devam Eder’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika’yla sağlanan mutabakata uyulmadığı takdirde harekatın devam edeceğini belirtti.
Erdoğan, 444 km uzunlukta 32 km derinlikte güvenli bölgenin oluşturulacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin Amerika’nın sözlerini tutmasını beklediğini belirtti.
Erdoğan, Amerikan delegasyonuna ve Avrupa Birliği ülkelerine Suriye harekatının Kürt militanlar 120 saatlik ateşkes içinde bölgeden çekilmesse devam edeceğini söylediğini aktardı.
Cumhurbaşkanı sadece 9 gün içinde 111 yerleşim biriminin kontrol altında alındığını, 765 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.
Erdoğan, mücadelemiz son terörist temizlenene kadar devam edecek ifadesini de kullandı.
MSB: “1 asker şehit, ABD'lilerle bölge giriş-çıkışını koordine eriyoruz”
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde anlaşmaya varılmış bölgede YPG'lilerin hareketlerini ABD'yle koordine etmeye devam ettiklerini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 17 Ekim'de Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teöristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip ettiği" ifade edildi.
Açıklamada, "Bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi bölgeden çıkış ve tahliye faaliyetleri sıkı şekilde ABD’li muhataplarla koordine edilmektedir. Yaklaşık 55 araçlık bir konvoy Rasulayn’a giriş yapmış ve 86 araçlık bir konvoy Tel Tamir istikametinden çıkış yapmıştır" denildi.
Ayrıca mutabakata rağmen ihlaller olduğunu da vurgulanarak, "ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG’li teröristlerce 17 Ekim 2019, saat 22.00’den itibaren toplam 22 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir" açıklaması yapıldı.
Savunma Bakanlığı Telabyad’da Kürt miltianların ateşinde 1 askerin şehit olduğunu da kaydetti.
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