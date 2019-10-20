Erdoğan: ‘Mutabakata Uyulmadığı Takdirde Harekat Devam Eder’

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 17 Ekim'de Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teöristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip ettiği" ifade edildi.

Erdoğan, mücadelemiz son terörist temizlenene kadar devam edecek ifadesini de kullandı.

Açıklamada, "Bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi bölgeden çıkış ve tahliye faaliyetleri sıkı şekilde ABD’li muhataplarla koordine edilmektedir. Yaklaşık 55 araçlık bir konvoy Rasulayn’a giriş yapmış ve 86 araçlık bir konvoy Tel Tamir istikametinden çıkış yapmıştır" denildi.

Ayrıca mutabakata rağmen ihlaller olduğunu da vurgulanarak, "ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG’li teröristlerce 17 Ekim 2019, saat 22.00’den itibaren toplam 22 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir" açıklaması yapıldı.

Savunma Bakanlığı Telabyad’da Kürt miltianların ateşinde 1 askerin şehit olduğunu da kaydetti.

