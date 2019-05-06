Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti 

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, \u00c7ankaya K\u00f6\u015fk\u00fc'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc d\u00f6k\u00fcm\u00fc\n-Kabulden genel ve detaylar\nANKARA (DHA)PARTNER 9 y\u0131ll\u0131k \u00fcvey baba tecav\u00fcz\u00fc onu yeme ba\u011f\u0131ml\u0131s\u0131 yapt\u0131 \u015fimdi ise...Ankara'da 16 k\u00f6pe\u011fin \u00f6ld\u00fcr\u00fclmesinde 3 ki\u015fiye 5 y\u0131l hapis istemiyle dava'A\u011flayan gelin' foto\u011fraf tutkunlar\u0131n\u0131n g\u00f6zdesi oldu
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