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Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.05.2019 15:43 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekteri Jens Stoltenberg ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.

Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekteri Jens Stoltenberg ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Konseyi ve NATO Akdeniz Diyaloğu Ortakları Toplantısı için Çankaya Köşkü'ne gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı. Görüşmede Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölge ve S-400 konuları ele alındı.

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