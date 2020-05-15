Erdoğan NATO Genel Sekreteri’yle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı’na göre, görüşmede Corona salgını sonrası dönemde atılacak adımlar ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.
Görüşmeyle ilgili NATO’dan yapılan açıklamada da, görüşme talebinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldiği aktarılarak, “NATO’nun COVID-19 salgınıyla mücadelede müttefikleri desteklemeye yönelik devam ettirdiği çabaları ele aldılar. Genel Sekreter, Türkiye’yi, diğer müttefiklere ve ortaklara sağladığı tıbbi ekipman desteğinden dolayı takdir etti’’ ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, “Sayın Stoltenberg bu zor dönemde İttifak’ın dayanışma ortaya koymasının her zamankinden daha fazla önem taşıdığını ve NATO’nun tüm müttefiklerin toplu savunmasını teminen gerekli tedbirler almayı sürdüreceğini vurguladı’’’ denildi.
NATO açıklamasına göre, görüşmede iki lider Libya’daki gelişmeleri de masaya yatırdı. Genel Sekreter Stoltenberg, NATO’nun bu konuda tutarlı bir duruş sergilemeye devam ettiğini belirterek, Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı’nın talebi üzerine, savunma alanında ve güvenlik kurumlarının inşasında Libya’ya yardım etmeye hazır olduklarını yineledi.
NATO’nun Libya’ya sağlayacağı her türlü yardımda siyasi ve güvenlik koşullarının hesaba katılacağı ve BM ile AB’ninkiler dahil diğer uluslararası çabalarla yakın koordinasyon içinde bu faaliyetlerin yürütüleceği belirtildi.
Genel Sekreter, tüm tarafların BM silah ambargosuna saygı göstermesi gerektiğinin ve NATO’nun BM’nin siyasi çözüm çabalarına tam destek verdiğinin de yeniden altını çizdi.