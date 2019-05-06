Erdoğan: NATO'daki dostlarımızdan ittifakın ruhuna uygun davranmalarını bekliyoruz (2)

DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI TEVCİH TÖRENİNDE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni’nde konuştu. Erdoğan, terörle mücadeleye değinerek, "Tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Şehitler tepesi belki hiç boş kalmayacaktır; ama kimsenin bu güzel ülkeyi elimizden almaya gücü yetmeyecektir. Doğrudan karşımıza çıkmaya yürekleri yetmediği için terör örgütlerini kullanarak bizi dize getirebileceklerini sananları hüsrana uğratmaya devam edeceğiz. Bu gafiller bin yıldır olduğu gibi bundan sonra da hedeflerine ulaşamayacaklardır" dedi.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ, YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Sadece Ankara’da 59 şehit yakını ile gaziye 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' verdiklerini kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:

"Diğer şehirlerimizde ikamet eden şehit yakını ve gazilerimize de bizim adımıza Devlet Övünç Madalyaları ve Beratı takdim edilecektir. Şehitlik ve gazilik payesini hiçbir maddi karşılıkla kıyaslayabilmek mümkün değildir. Çünkü onlara en büyük müjdeyi Rabbimiz veriyor. Mukaddes kitabımız Kuran-ı Kerim’de şehitlerimizle ilgili 'Allah yolunda öldürülenlere, sakın ölüler demeyiniz; bilakis onlar diridirler. Lakin siz anlayamazsınız'. Öyle buyuruyor. Aynı şekilde gazilerimiz için de çok büyük müjdeler var. Biz ancak şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkmakla, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize layık olabilmek için çalışmakla mükellefiz. Bugün burada madalya ve beraatlar manevi birer hatıradır. Devlet olarak şehit yakınlarımıza ve gazilerimize sahip çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Tazminattan maaşa, kamudan işe yerleştirmeye kadar şehit yakınlarımıza, gazilerimize tanınan pek çok hak bulunuyor."