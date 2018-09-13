Erdoğan-Nazarbayev ortak basın toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev FETÖ ile mücadele konusunda fikir alışveriş yaptıklarını belirterek, "Bu örgütün ülkemiz, milletimiz ve varlık gösterdiği tüm ülkeler için oluşturduğu tehdidi tüm boyutlarıyla ortaya koyduk ve ilgili arkadaşlarımızı görevlendirdik." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, baş başa görüşmeleri ve katıldıkları Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey (YDSK) Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına "Sayın Cumhurbaşkanı, değerli Aksakalım" diyerek, başlayan Erdoğan, Türkiye ve Kazakistan arasındaki YDSK Toplantısı'nın üçüncüsü vesilesiyle bir araya geldikleri Nazarbayev ve heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. "Türk dünyasının Aksakalı'na bir kez daha sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum." ifadesini kullanan Erdoğan YSDK'nın ikincisinin 2015'te Kazakistan'da düzenlendiğini anımsattı. Erdoğan, Nazarbayev ile Kırgızistan'daki Türk Konseyi 6. Zirvesi dolayısıyla 3 Eylül'de bir araya geldiklerini hatırlatarak, bugün gerçekleştirilen baş başa ve heyetlerarası görüşmelerinde ikili gündemlerindeki tüm konuları samimi şekilde değerlendirme imkanı bulduklarını kaydetti.

Son derece kapsamlı ve verimli istişareler yaptıklarını aktaran Erdoğan, ziyaret vesilesiyle iki ülke arasında 5 belgenin de akdedildiğini bildirdi. - "FETÖ ile mücadele konusunda fikri alışveriş yaptık" Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Ankara'da toplanan Türkiye-Kazakistan Yatırım Forumu kapsamında toplam portföyü 2 milyar dolara yaklaşan 20'den fazla belgenin, iki ülkenin ilgili kurumları ve özel sektör firmaları arasında imzalandığını vurguladı. "Görüşmelerimizde FETÖ ile mücadele konusunda bir fikri alışveriş yaptık." diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu örgütün ülkemiz, milletimiz ve varlık gösterdiği tüm ülkeler için oluşturduğu tehdidi tüm boyutlarıyla ortaya koyduk ve ilgili arkadaşlarımızı görevlendirdik. Bugün ayrıca ekonomi, ticaret, savunma, kültür ve eğitim başta olmak üzere ikili gündemimizde yer alan diğer meseleleri de tüm vecheleriyle ele alma fırsatımız oldu." İki ülke ilişkilerinin her alanda mükemmel düzeye ulaşması için önümüzdeki dönemde çabaların daha da yoğunlaştıracağına işaret eden Erdoğan, "Kazakistan ile ikili iş birliğimizin yanında, Türk Konseyi'nin çalışmalarına da katkıda bulunma hususunda mutabakatımızı bir kez daha teyit ettik." dedi.