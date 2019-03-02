"Erdoğan-Nazarbayev yakınlığı, ikili ilişkileri derinleştiriyor"

ALİİA RAİMBEKOVA - Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık, Türkiye ve Kazakistan cumhurbaşkanları arasındaki yakın dostluk ve kardeşlik bağlarının, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda derinleşmesine ve güçlenmesine ivme kazandırdığını söyledi.

Uyanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 Mart 1992 tarihinin, Türkiye ile Kazakistan arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluş günü olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, Kazakistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olduğunu hatırlatan Uyanık, "Bağımsızlığın ilanının ardından daha saatler geçmeden Türkiye, Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıdığını resmi olarak bildirmiştir. Ayrıca Türkiye, kardeş Kazakistan ile ilk diplomatik ilişkileri tesis eden ülkelerden biridir." dedi.

- "Cumhurbaşkanları arasındaki yakınlık, ilişkileri derinleştiriyor"

Büyükelçi Uyanık, o günden bu yana ikili ilişkilerin her alanda güçlenerek devam ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı'mız (Recep Tayyip Erdoğan) ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev arasındaki yakın dostluk ve kardeşlik bağları, ilişkilerimizin her sahada derinlik kazanmasına ve güçlenmesine ivme kazandırmakta." diye konuştu.