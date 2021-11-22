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Erdoğan: Ne yaptığımızı biliyoruz

22.11.2021 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, düşük faiz politikasını savundu.

Erdoğan: Ne yaptığımızı biliyoruz

Erdoğan, "yüksek faiz-düşük kur" politikasından geçmişte sonuç alınamadığını belirterek "Ne yaptığımızı biliyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kabine Toplantısı sonrasında ekonomideki gelişmeler başta olmak üzere gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de politika faiz oranının düşük tutulmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, bu politikadan vazgeçilmeyeceğini açıkladı. "Ülkemizi bunca tuzaktan, badireden nasıl çıkardıysak bu ekonomik kurutuluş savaşından da zaferle çıkaracağız" diyen Erdoğan geçmişte uygulanan yüksek faiz-düşük kur politikasının sonuç vermediğini savundu. "Politika faizinin düşük tutulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Kurun hareketlerini takipte özellikle kararlıyız" ifadelerini kullanan Erdoğan, büyüme, istihdam ve yatırım odaklı bir politika izlediklerini belirterek, "Bu politikayla biz ne yaptığımızı, niçin yaptığımızı, nasıl yaptığımızı, hangi risklerle karşı karşıya olduğumuzu gayet iyi biliyoruz" diye konuştu.

Dünya borsalarındaki şişkinliği ve fazla paranın gelişmiş ekonomileri enflasyon sorunuyla karşı karşıya bıraktığını belirten Erdoğan, "Karşımızdaki bu tablo bizi bir tercihe zorlamıştır. Ya yatırımdan, üretimden, büyümeden, istihdam vazgeçecektik ya da kendi önceliklerimize göre tarihi bir mücadeleyi göze alacaktık" dedi.

"Ülkemiz için doğru olanı yapmakta kararlıyız"

Konuşmasında "Kurdaki yükselişi bahane ederek hiçbir mantıklı izahı olmayan fahiş fiyat artışları yapan fırsatçılara göz açtırmayacağız, hepsinin tepesine bineceğiz. Ülkemizi denklemin dışına itmek isteyenlerin kur, faiz ve fiyat artışı üzerinden oynadıkları oyunu görüyor, kendi oyun planımızla devam etme irademizi ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Yüksek faiz-düşük kur kısır döngüsü yerine yatırım, üretim, istihdam, ihracat odaklı ekonomi politikamızla ülkemiz için en doğru olanı yapmakta kararlıyız. Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücrette de sürdüreceğiz" dedi.

Enflasyonla mücadelenin tek bir yolu olmadığını savunan Cumhurbaşkanı, "Hep söylüyorum; faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bu tespitimiz ülkemizin bugüne kadar yaşadıklarından çıkardığımız derslere dayanmaktadır. Ekonomi politikalarının bir aracı olan faizin seviyesini belirleyecek olan ülkenin ihtiyaçlarıdır. Enflasyonun sadece parasal daralmayla düşürülebileceği teorisinin kapalı ekonomiler dışında hiçbir karşılığı bulunmadığını gördük. Ülkemizi mandacı iktisatçıları arzuladığı şekilde küçültecek, zayıflatacak, insanlarımız işsizliğe, açlığa, yoksulluğa mahkûm edecek politikaları reddediyoruz" dedi.

Geçen hafta Merkez Bankası (TCMB)politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 16'dan yüzde 15'e indirmiş, fazi kararı sonrası Dolar/TL kuru 11'i geçmişti. TCMB'nin kararı ekonomi çevrelerinde tepki çekmişti.

DW / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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