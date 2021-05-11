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Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Kabine toplantısı tarihine ilişkin açıklama

11.05.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan tam kapanma dönemi ile birlikte vaka ve vefat sayıları çok yüksek seviyelerden aşağı çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamda, yaza 5 binin de altında vaka sayılarıyla girmeyi hedeflediklerini söylemişti…

Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Kabine toplantısı tarihine ilişkin açıklama

Bayramın da içine alındığı toplamda 17 günlük tam kapanmanın ardından yapılacak Kabine toplantısı ile salgında yeni strateji belirlenecek. Geçtiğimiz günlerde gençlerle iftarda buluşan Erdoğan, yapılacak Kabine toplantısında okulların durumunun ele alınacağını belirtti.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

En son 26 Nisan'da yapılan Kabine toplantısından tam kapanma kararı çıkmıştı. Normal şartlarda Kabine, 15 günde bir toplanıyor. Bu hesaba göre de 10 Mayıs'ta Kabine toplantısının yapılması düşünülüyor. Ancak tam kapanma süreci 17 Mayıs itibarıyla sona eriyor. Bundan dolayı Kabine toplantısının bu tarihten sonra yapılması bekleniyor...

YENİ NORMALLEŞME NE ZAMAN?

81 ilden gençlerle iftar programında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirlere ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Yeni normalleşme takvimini önümüzdeki günlerde açıklayacağını söyleyen Erdoğan, bu takvimde okulların açılışıyla ilgili sürecin de yer alacağı bilgisini paylaşarak, Kabine toplantısında en önemli madde olacağını vurguladı.

Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Kabine toplantısı tarihine ilişkin açıklama

Ciddi anlamda vefat sayısında düşüş yaşandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan tedbirlerin netice vermeye başladığını kaydederek, vaka sayılarında çok ciddi düşüş olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun da alınan tedbirlerin netice vermeye başladığını gösterdiğini bildirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı

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