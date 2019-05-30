Erdoğan, Neçirvan Barzani'yi arayarak tebrik etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani'yi telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede, IKBY Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla Neçirvan Barzani’yi tebrik etti.

Haber: Caner ÜNVER/ANKARA-DHA

