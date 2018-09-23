Erdoğan New York'ta

Erdoğan Salı günü ayrıca BM Genel Sekreteri'nin heyet başkanları onuruna vereceği yemeğe katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Çarşamba günü de ikili görüşmeler de bulunacak ve kendisine takdim edilecek bulaşıcı olmayan hastalık önleme ve kontrol çalışmaları ödülünü alacak.

Erdoğan, Çarşamba günü ayrıca Türk-Amerikan İş Konseyi tarafından düzenlenecek konferansa katılacak.

Erdoğan'ın Amerika Başkanı Donald Trump'la görüşüp görüşmeyeceği merak konusu.

ABD seyahatinden önce İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki basın toplantısında Erdoğan, “ABD Başkanı Trump’la bir görüşme yapacak mısınız” şeklindeki soruya, “ABD tarafından bir talep gelirse değerlendiririz. Şu anda herhangi bir şey söz konusu değil” yanıtını vermişti.

Cumhurbaşkanı’nın ajandasında Suriye meselesi bulunuyor.

Erdoğan, 25 Eylül’de Genel Kurul’a yapacağı konuşmada Suriye’de yaşanan insani krizi ayrıntılı anlatarak çözüm bulunması çağrısında bulunacağını söyledi.

Erdoğan, basın toplantısında “Suriye krizinin üzerinden 7 yılı aşkın bir süre geçti ancak hiçbir ülke Türkiye kadar büyük bir sorumluluk almadı, elini taşın altına koymadı, bizim kadar da bedel ödemedi. Suriyeli kardeşlerimizin sorunlarını gündeme getirmek, bu zulmün artık sona erdirilmesi için gayret sarf etmek bizim insani sorumluluğumuzdur. Şu an Suriye'nin geleceği için en büyük sorun, Fırat'ın doğusunda kimi müttefiklerimizin himayesinde büyüyen terör bataklığıdır” ifadelerini kullanmıştı.