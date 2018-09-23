Erdoğan New York'ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in 73. Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere New York’ta. Erdoğan’ın gündeminde Suriye var. Amerika Başkanı Donald Trump’la görüşme resmi programda yer almıyor.
Erdoğan'ın New York'a indikten sonra ilk olarak Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen bir etkinliğie katılması planlanıyor.
TASC'ın düzenlediği etkinliğe Amerika'nın Sesi ekibi 3 gün öncesinden başvurmasına rağmen alınmadı.
Bu etkinliğin ardından da Cumhurbaşkanı, Türken Vakfı tarafından organize edilen geleneksel gala yemeğine katılacak.
Erdoğan Pazartesi günü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüşecek. Cumhurbaşkanı Salı günü de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşacak.
Erdoğan, kürsüye dördüncü konuşmacı olarak çıkacak.
Erdoğan Salı günü ayrıca BM Genel Sekreteri'nin heyet başkanları onuruna vereceği yemeğe katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Çarşamba günü de ikili görüşmeler de bulunacak ve kendisine takdim edilecek bulaşıcı olmayan hastalık önleme ve kontrol çalışmaları ödülünü alacak.
Erdoğan, Çarşamba günü ayrıca Türk-Amerikan İş Konseyi tarafından düzenlenecek konferansa katılacak.
Erdoğan'ın Amerika Başkanı Donald Trump'la görüşüp görüşmeyeceği merak konusu.
ABD seyahatinden önce İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki basın toplantısında Erdoğan, “ABD Başkanı Trump’la bir görüşme yapacak mısınız” şeklindeki soruya, “ABD tarafından bir talep gelirse değerlendiririz. Şu anda herhangi bir şey söz konusu değil” yanıtını vermişti.
Cumhurbaşkanı’nın ajandasında Suriye meselesi bulunuyor.
Erdoğan, 25 Eylül’de Genel Kurul’a yapacağı konuşmada Suriye’de yaşanan insani krizi ayrıntılı anlatarak çözüm bulunması çağrısında bulunacağını söyledi.
Erdoğan, basın toplantısında “Suriye krizinin üzerinden 7 yılı aşkın bir süre geçti ancak hiçbir ülke Türkiye kadar büyük bir sorumluluk almadı, elini taşın altına koymadı, bizim kadar da bedel ödemedi. Suriyeli kardeşlerimizin sorunlarını gündeme getirmek, bu zulmün artık sona erdirilmesi için gayret sarf etmek bizim insani sorumluluğumuzdur. Şu an Suriye'nin geleceği için en büyük sorun, Fırat'ın doğusunda kimi müttefiklerimizin himayesinde büyüyen terör bataklığıdır” ifadelerini kullanmıştı.
Erdoğan, basın topantısında Suriyeli mülteciler konusuna da değinmiş, Rusya'yla varılan İdlib mutabakatına atıfta bulunarak, "Biz zaten 3,5 milyon insana ev sahipliği yapıyoruz, misafirperverliğimiz malum. Şimdi yine böyle büyük bir mülteci akınını Türkiye'nin üstlenmesi kolay değildi. Onun için böyle bir barışın sağlanmış olması, anlaşmanın sağlanmış olması bizi de bölgeyi de rahatlatmış oldu. Temenni ederim ki bu süreci başarılı bir şekilde sürdürürüz" demişti.
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