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Erdoğan New York’ta Amerikalı Yatırımcılarla Buluşacak

19.09.2021 01:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel çalışmalarına katılmak için bugün New York’a geliyor. Erdoğan, henüz netleşmeyen New York taslak programına göre çok sayıda ikili görüşme yapacak, çeşitli konferans ve etkinliklere katılacak

Erdoğan New York’ta Amerikalı Yatırımcılarla Buluşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel çalışmalarına katılmak için bugün New York’a geliyor. Öğleden sonra Cumhurbaşkanlığı’na ait bir uçakla New York JFK havalimanına varacağı belirtilen Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Türk heyeti, ‘The Peninsula’ otelinde kalacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan henüz netleşmeyen New York taslak programına göre, çok sayıda ikili görüşme yapacak, çeşitli konferans ve etkinliklere katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından Manhattan Center’da düzenlenecek, “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” başlıklı konferansa katılacak. Erdoğan’ın katılacağı bu konferansta ABD’de yaşayan Türk toplumuna da hitap etmesi bekleniyor.

Erdoğan, Pazartesi 11:30’da 33 katlı yeni Türkevi binasının resmi açılışını yapılacak. Açılış sonrasında binanın teras katında bir resepsiyon düzenlenecek. Erdoğan aynı gün henüz resmen açıklanmayan bir dizi ikili görüşmede bulunacak, saat 18:30’da da Foreign Policy Association ve SETA DC kuruluşlarının Metropolitan Club’da ortaklaşa düzenledikleri bir programa katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi gecesi de Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) tarafından New York’un en prestijli restoranlarından biri olan Cipriani’de düzenlenecek “11. Türkiye Yatırım Konferansına” katılarak burada Amerikalı yatırımcılara hitap edecek.

Biden ve Erdoğan görüşmesi olacak mı?

Erdoğan’ın Başkan Joe Biden ile görüşüp görüşmeyeceği konusunda henüz iki ülke tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Biden’ın da pazartesi günü başkent Washington’dan New York’a 76. Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmalarına katılmak için geleceği ve aynı gün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geleceği belirtildi. Salı günü başlayacak 76. BM Genel Kurulu’nun üst düzey çalışmalarında Başkan Biden, konuşmasını sabah oturumunun ikinci sırasında, Erdoğan da aynı oturumun 15. Sırasında yapacak.

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